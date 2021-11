Thành phố Nam Định cách ly y tế 43 học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản diện F1

Ngày 31-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Nam Định đã ban hành quyết định cách ly 43 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản do có tiếp xúc gần với BN 923311 V.Q.M, SN 2014 là học sinh lớp 2B được xác định nhiễm vi rút SARS-CoV-2 đêm 31-10-2021.

Địa điểm cách ly tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định); thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 31-10. Chi phí cách ly và xét nghiệm thực hiện theo Quy định hiện hành. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu: Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý, theo dõi y tế đối với những người được đưa về khu cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; phối hợp với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm; thông báo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố; UBND các phường, xã liên quan ngày hết hạn cách ly. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Trung tâm Y tế thông báo đến gia đình các trường hợp F1 bố trí phương tiện vận chuyển đưa, đón đến địa điểm cách ly; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng lây nhiễm chéo trong quá trình vận chuyển (yêu cầu các đối tượng phải đeo khẩu trang trên xe, thực hiện phun khử khuẩn sau khi vận chuyển). Giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với UBND các phường, xã liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự tại địa điểm thực hiện cách ly y tế; thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly.

Tính đến ngày 1-11-2021, UBND thành phố Nam Định đã quyết định thành lập 25 vùng cách ly trên địa bàn 13 phường, xã với tổng số 499 hộ dân, 1551 nhân khẩu; 1 doanh nghiệp với 62 công nhân./.

Thành Trung