Tập huấn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

Sáng 6-9, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh “NĐ-21” tổ chức tập huấn cho các đồng chí tham gia diễn tập. Đến dự khai mạc có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi tập huấn.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị nhấn mạnh: Để chuẩn bị tổ chức diễn tập KVPT tỉnh, công tác tập huấn diễn tập là quan trọng, giúp các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Tổ chức và các tiểu ban nắm bắt, hiểu rõ hoạt động KVPT, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, thời chiến, cách thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; xây dựng các văn kiện, kế hoạch, phương pháp luyện tập, diễn tập đảm bảo đúng quy trình, sát thực tế. Các đại biểu tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tham gia đầy đủ, nghiêm túc trong suốt quá trình tập huấn và diễn tập; lĩnh hội các nội dung được truyền đạt để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào soạn thảo các văn kiện của từng sở, ban, ngành, địa phương sát với điều kiện thực tế, đúng chức năng, nhiệm vụ và cương vị chức trách đảm nhiệm. Bộ CHQS tỉnh tiếp thu đầy đủ các nội dung tập huấn để hỗ trợ, hướng dẫn các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong quá trình hoàn thiện văn kiện, tổ chức luyện tập phục vụ tốt cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện, thành phố đạt kết quả.

Đồng chí Phạm Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Sau buổi tập huấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện các văn kiện diễn tập đảm bảo theo đúng quy cách và bảo quản theo chế độ tài liệu mật. Trước khi báo cáo thông qua phải được luyện tập nghiêm túc, báo cáo ngắn gọn, đủ nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế địa phương và yêu cầu trong diễn tập của tỉnh. Trong quá trình làm công tác chuẩn bị và diễn tập phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống dịch COVID-19, góp phần tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Lương Văn Kiểm, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh công bố Quyết định của Tư lệnh Quân khu 3 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nam Định năm 2021; Triển khai Kế hoạch diễn tập năm 2021.

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu đã nghe giới thiệu các chuyên đề: Âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; Kế hoạch, phương pháp diễn tập KVPT tỉnh; Một số vấn đề về hoạt động của Ban TVTU, các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trong diễn tập KVPT tỉnh./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn