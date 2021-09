Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, chúc mừng, kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới

Trước ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 trong bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp, chiều 4-9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị, chúc mừng và động viên một số trường học trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong. Cùng đi với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nam Định; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng tập thể Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong bức ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Thu

Phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc vui mừng ghi nhận những kết quả, thành tích Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã đạt được trong nhiều năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, “sau gần 40 năm xa quê, nay trở lại thăm ngôi trường danh tiếng Lê Hồng Phong trên cương vị mới, tôi thực sự xúc động”. Nam Định là vùng đất hiếu học, với 26 năm trong tốp dẫn đầu toàn quốc về giáo dục, trong đó có những đóng góp không nhỏ của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ bề dày truyền thống lịch sử, thời gian tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong Hội đồng sư phạm nhà trường khắc phục khó khăn, thực hiện tốt mục tiêu kép, phát huy phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, trang bị kiến thức toàn diện, định hướng để các em học sinh thi đỗ vào các trường đại học hàng đầu của quốc gia, quốc tế, ra trường tiếp tục thành đạt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh nói chung, nhà trường nói riêng phát triển; trước mắt là nhanh chóng đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong tại địa điểm mới. Nhân dịp chuẩn bị khai giảng năm học 2021-2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng tập thể nhà trường lẵng hoa tươi thắm, bức ảnh Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bộ máy vi tính.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng tập thể Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Xuân Thu

Tiến sĩ Phạm Thị Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong đã phát biểu trân trọng cảm ơn sự quan quan tâm, chăm lo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nói chung và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nói riêng đối với nhà trường. Báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Phạm Thị Huệ cho biết, năm học 2020-2021 là năm học đặc biệt gắn liền với đại lễ kỷ niệm 100 năm lịch sử phát triển của Trường Thành Chung - Nam Định và 60 năm trường mang tên THPT Chuyên Lê Hồng Phong, đó là năm học nhà trường cũng như toàn ngành Giáo dục phải thích ứng với điều kiện dịch COVID-19. Trong năm học vừa qua, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vững và phát huy những giá trị truyền thống cốt lõi của ngôi trường với bề dày truyền thống, giành nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực giáo dục, khẳng định vai trò đơn vị chủ lực trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi tầm quốc gia, góp phần quan trọng định vị giáo dục Nam Định trên bản đồ giáo dục quốc gia...

* Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã đi thăm, chúc mừng, động viên thầy và trò Trường THCS Trực Nội, xã Trực Nội (Trực Ninh).

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH của tỉnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường THCS Trực Nội (Trực Ninh). Ảnh: Hoàng Tuấn

Năm học 2020-2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Giáo dục nói chung, thầy và trò nhà trường nói riêng. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó vươn lên, thầy và trò Trường THCS Trực Nội đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao, tỷ lệ học sinh có hạnh kiểm khá, tốt đạt 100% trong đó loại tốt chiếm 93,75%; tỷ lệ học lực giỏi 25%, khá 40,94%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 100%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; 94,23% số học sinh dự thi tuyển sinh THPT trúng tuyển vào lớp 10; chất lượng tuyển sinh xếp thứ 3/22 trong huyện, xếp 48/226 trường THCS trong tỉnh… Trường giữ vững thành tích nhiều năm là “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh phát biểu chúc mừng động viên thầy và trò trường THCS Trực Nội (Trực Ninh). Ảnh: Hoàng Tuấn

Phát biểu chúc mừng nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh biểu dương những kết quả đạt được của thầy và trò Trường THCS Trực Nội và đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường tiếp tục phấn đấu duy trì những thành tích đạt được. Bước vào năm học mới, nhà trường có phương án tổ chức dạy và học phù hợp và đạt hiệu quả, chất lượng, bám sát chương trình giáo dục, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt, có nhiều sáng kiến nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học; tiếp tục phấn đấu dạy tốt - học tốt, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương. Đồng chí cũng đề nghị huyện, xã tiếp tục quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục của ngành Giáo dục của huyện nói chung và Trường THCS Trực Nội nói riêng.

* Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng năm học mới Trường tiểu học Nam Hồng (Nam Trực).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng giáo viên, học sinh Trường tiểu học Nam Hồng (Nam Trực) lẵng hoa tươi thắm nhân dịp năm học mới 2021-2022. Ảnh: Thu Thủy

Là một trong những trường trọng điểm về công tác giáo dục của huyện Nam Trực, trong những năm qua, Trường tiểu học Nam Hồng đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp dạy học, luôn giữ vững và phát huy bề dày truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”; chất lượng giáo dục luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu huyện. Năm học 2020-2021, Trường tiểu học Nam Hồng đã đạt nhiều kết quả xuất sắc và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy và học tập; giành hàng trăm giải thưởng trong các cuộc thi chuyên môn các cấp. Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Với những thành tích nỗ lực của giáo viên và học sinh, nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ II, Trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An Toàn và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ III.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị kiểm tra cơ sở vật chất của Trường tiểu học Nam Hồng. Ảnh: Thu Thủy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và nỗ lực cố gắng của thầy và trò Trường tiểu học Nam Hồng và chúc nhà trường bước vào năm học mới 2021 - 2022 tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn. Đặc biệt trong điều kiện dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, nhà trường cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho công tác giảng dạy và học tập. Đồng thời trong năm học mới, trường cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả giáo dục. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường

* Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã về thăm, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản).

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chúc mừng thầy, trò Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản). Ảnh: Văn Đại

Để chuẩn bị cho năm học mới trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ diện tích khuôn viên nhà trường, các lớp học; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và trang bị dung dịch sát khuẩn cho từng lớp học; xây dựng phương án xử lý khi phát hiện học sinh bị nhiễm COVID-19; thành lập đội xung kích gồm lực lượng thường trực nhà trường và các đoàn viên, thanh niên trực tại cổng trường để đo thân nhiệt, nhắc nhở học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Vụ Bản. Ban Giám hiệu Nhà trường sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng dịch và sức khỏe của cán bộ, giáo viên, học sinh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Anh Dũng tặng hoa chúc mừng thầy, trò Trường THPT Lương Thế Vinh (Vụ Bản). Ảnh: Văn Đại

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Trường THPT Lương Thế Vinh đã đạt được trong năm học 2020-2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc tập thể lãnh đạo Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn mạnh khỏe; đề nghị trường triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh học tập trong điều kiện dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Tập trung nỗ lực khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng đào tạo, phấn đấu giành kết quả cao, toàn diện trong năm học mới, xứng đáng với truyền thống ngôi trường mang tên Trạng nguyên Lương Thế Vinh.

* Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đi thăm, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Tống Văn Trân (Ý Yên) chuẩn bị khai giảng năm học mới 2021-2022.

* Đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường Mầm non xã Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng).

Trường Mầm non xã Nghĩa Trung hiện có 49 cán bộ, giáo viên và nhân viên, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó 85,7% trên chuẩn. Toàn trường có 19 nhóm lớp với 627 học sinh; chất lượng chăm sóc giáo dục luôn ổn định, là một trong những đơn vị dẫn đầu của huyện Nghĩa Hưng. Kết quả đánh giá cuối năm học 2020-2021 trường hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chương trình giáo dục mầm non. Trường có 38/39 giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, 100% đạt loại Giỏi; 100% giáo viên tham gia nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm và đưa vào áp dụng có hiệu quả tại trường, trong đó có 7 sáng kiến dự thi cấp huyện, tăng 2 đề tài so với năm học trước.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cán bộ, giáo viên Trường Mầm non xã Nghĩa Trung lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng và mong nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao trong năm học này, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện và của tỉnh.

* Cũng trong chiều 4-9, đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi thăm, tặng hoa Trường THPT Trần Văn Lan (Mỹ Lộc).

Nhóm PV thời sự