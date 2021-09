Trên 450 nghìn học sinh trong tỉnh phấn khởi bước vào năm học mới

Sáng nay, 5-9, trên 450 nghìn học sinh và 23 nghìn giáo viên toàn tỉnh cùng nhiều địa phương trên cả nước chính thức khai giảng bước vào năm học mới. Một ngày khai giảng năm học đặc biệt do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Do diễn biến mới của dịch COVID-19 tại tỉnh, đồng thời với việc khẩn trương chỉ đạo ngành giáo dục có những điều chỉnh phù họp các hoạt động bước vào năm học mới, từ chiều 4-9, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng, tặng hoa, chúc mừng, động viên cán bộ, giáo viên, gửi lời động viên căn dặn học sinh một số trường học ở các địa phương trong tỉnh.

Cô và trò Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng) tổ chức sinh hoạt theo lớp ngay sau Lễ khai giảng. Ảnh: Minh Thuận

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay tại các trường học trên toàn tỉnh (trừ các địa phương đang thực hiện giãn cách phòng chống dịch) được tổ chức vào sáng 5-9 với các yêu cầu đúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD và ĐT: ngắn gọn, trang trọng, có ý nghĩa giáo dục, bảo đảm an toàn. Chương trình Lễ khai giảng ngắn gọn trong khoảng 30 phút với đầy đủ các nội dung: Chào cờ, quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước; bài phát biểu khai giảng của lãnh đạo trường căn dặn, động viên, khích lệ học sinh trước thềm năm học mới, phát động thi đua; quyết tâm thư của học sinh và nghe chung tiếng trống khai trường... Riêng tại huyện Hải Hậu, do diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19 các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện không tổ chức lễ khai giảng và học sinh tạm dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới.

Trường Tiểu học Chu Văn An (thành phố Nam Định) tổ chức Lễ khai giảng cho học sinh tại lớp, không tổ chức tập trung tại sân trường. Ảnh: Minh Thuận

Em Phạm Trịnh Hà Trang, lớp 1C Trường Tiểu học Hải Hưng (Hải Hậu) vừa được cắp sách đến trường ít ngày cuối tháng 8, mới làm quen với cô giáo, bạn bè, trường lớp đang rất háo hức chờ đón ngày khai trường nhưng hiện đang phải cùng các bạn cách ly y tế. Qua điện thoại, Trang thỏ thẻ nói: “Cháu và các bạn rất mong đợi lễ khai giảng đầu tiên ở trường học mới. Tuy có hơi buồn nhưng chúng cháu nghe lời cô giáo và các cô bác ở đây sẽ thực hiện đúng nội quy để bảo vệ sức khỏe, hoàn thành thời gian cách ly an toàn để sớm được trở lại trường học tập”.

Các em học sinh lớp 4A3, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (TP Nam Định) thực hiện nghi thức chào cờ đầu năm học tại lớp học. Ảnh: Hoàng Tuấn

Tại Trường Mầm non Nghĩa Trung (Nghĩa Hưng), nhà trường cũng trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng tạo cảnh quan, khí thế trang trọng, vui tươi đón chào các cháu đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cô giáo Phạm Hiền Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2021-2022, nhà trường có 650 học sinh chia làm 19 lớp, trong đó số học sinh mới đến trường là 130 cháu. Để đảm bảo an toàn trường học và phòng dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT và phòng GD và ĐT, nhà trường không tổ chức nghi thức khai giảng như bậc học phổ thông; chỉ tổ chức đón trẻ 5 tuổi đến trường và sinh hoạt buổi khai giảng theo lớp. Sau lễ khai giảng, nhà trường tạm thời chưa tổ chức nuôi ăn bán trú. Căn cứ tình hình thực tiễn, nhà trường sẽ cùng cha mẹ học sinh thống nhất tổ chức nuôi ăn bán trú vào thời điểm thích hợp. Nhà trường sẽ gửi tài liệu, hình ảnh... hướng dẫn phụ huynh học sinh về chế độ dinh dưỡng để phụ huynh phối hợp thực hiện đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho trẻ.

Học sinh trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định) thực hiện rửa tay sát khuẩn trước khi vào trường. Ảnh: Viết Dư

Hoà chung niềm vui ngày hội đến trường, hôm nay 5-9 thầy trò trường Tiểu học Phạm Hồng Thái (thành phố Nam Định) trang trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Năm học 2020-2021 tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh toàn Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, khắc phục khó khăn do dịch, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. 100% học sinh xếp loại hoàn thành và hoàn thành tốt ở tất cả các môn học. Phụ huynh Nguyễn Thị Thanh theo dõi video truyền trực tuyến lễ khai giảng cho biết: “theo dõi buổi lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn nhưng đầy đủ và trang trọng, có khí thế lại đảm bảo an toàn cho trẻ tôi rất xúc động và yên tâm”.

Học sinh trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định) đón lễ khai giảng trên lớp qua hình thức trực tuyến. Ảnh: Viết Dư

Ở trường Tiểu học Trần Nhân Tông (TP Nam Định), nhà trường tổ chức cho học sinh dự Lễ khai giảng qua hình thức truyền hình trực tuyến tại các lớp học, không tổ chức tập trung tại sân trường. Từ 7h sáng, ngay từ cổng, các thầy cô giáo đã có mặt tổ chức phân luồng giữ khoảng cách học sinh; hướng dẫn sát khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào trường. Cô giáo Hoàng Thanh Bình, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Nhân Tông cho biết: “Năm học 2021-2022, trường tiếp nhận 275 học sinh lớp 1, tổng số học sinh nhà trường là 1.095 em. Năm nay, trước hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để đón học sinh đến trường. Hiện nay, trường có 2 máy rửa tay sát khuẩn tự động và 1 robot đo thân nhiệt được đặt ở cổng trường. Trước khi học sinh nhập học, trường đã thông báo, gửi tin nhắn tới các phụ huynh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19… Lễ khai giảng năm nay với nhà trường thực sự đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh. Dù phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch bệnh nhưng các em học sinh đều phấn khởi khi được đến trường học. Cháu Phạm Khôi Nguyên, học sinh lớp 1A1 hồn nhiên chia sẻ cảm xúc trong ngày lễ khai giảng: “Con cũng như nhiều bạn khác rất háo hức chờ đợi ngày khai giảng. Mặc dù tham dự lễ khai giảng trong lớp thông qua màn hình tivi nhưng con vẫn vui và cảm thấy may mắn vì vẫn được đến trường…

Đội nghi thức trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: Viết Dư

Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định), từ nhiều ngày trước khi diễn ra lễ khai giảng, công tác khánh tiết, trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu… được chuẩn bị chu đáo. Cô giáo Trần Thị Hương, Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh cho biết: “Năm học 2021-2022, trường tổ chức đón 243 học sinh khối 6, tổng số học sinh của trường hiện có 1.117 em. Trong những ngày qua, nhà trường đã tổ chức rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để đón học sinh tựu trường theo đúng kế hoạch. Nhà trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, tổ chức cho học sinh dự Lễ khai giảng tại lớp, chương trình khai giảng được truyền phát đến các lớp, tổng thời lượng không vượt quá 30 phút…”

Tại Trường THCS Nam Giang (Nam Trực), không gian sân trường và các lớp đều được trang trí cờ, hoa, khẩu hiệu tưng bừng, rộn rã tạo khí thế trang trọng, vui tươi đón chào học sinh, giúp các em phấn chấn khắc phục những hoàn cảnh khó khăn ban đầu, bước vào năm học với quyết tâm cao. Để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhà trường phối hợp Công an thị trấn hướng dẫn cha mẹ học sinh chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông, và an toàn phòng dịch, không vào khuôn viên trường để đưa, đón học sinh; cử nhân viên đo nhiệt độ và kiểm tra các quy định về phòng, chống dịch ngay trước cổng sân trường.

Cô và trò trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đón lễ khai giảng tại cửa lớp học. Ảnh: Viết Dư

Cô giáo Lê Thị Thùy Dương, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến (thành phố Nam Định) chia sẻ: Năm học 2021-2022, trường có 1.259 học sinh, 76 cán bộ, giáo viên. Lễ khai giảng năm nay, cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường được đón một mùa tựu trường “đặc biệt”, tuy nhiên chúng tôi thấy vẫn rất may mắn bởi còn được ở trong “vùng xanh”, còn được đến trường khi mà nhiều nơi trên cả nước, trong đó có cả học sinh một số nơi trong tỉnh việc được đến trường đang là niềm mơ ước. Tuy Lễ khai giảng của trường năm nay diễn ra ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo không khí trang trọng, khí thế quyết tâm và niềm vui ngày tựu trường. Giáo viên và học sinh toàn trường hứa quyết tâm phát huy hơn nữa thành quả rèn luyện trong các năm học trước, vừa phòng dịch tốt, vừa rèn đức luyện tài để giữ vững vị thế trong tốp đầu các trường THPT toàn tỉnh.

Nói về hoạt động dạy học sau khai giảng, tại hội nghị giao ban báo chí cuối tháng 8, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT Vũ Đức Thọ cho biết: Riêng các trường phổ thông ở những địa bàn đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ động phối hợp với cha mẹ học sinh và căn cứ điều kiện cụ thể để triển khai dạy học trực tuyến hoặc giao tài liệu hướng dẫn nhiệm vụ, bài tập để học sinh học tập tại nhà, nhất là đối với học sinh tiểu học; duy trì ý thức, nền nếp học tập của học sinh.

Học sinh Trường THCS Hoàng Văn Thụ (thành phố Nam Định) theo dõi Lễ khai giảng trực tuyến tại lớp qua màn hình. Ảnh: Minh Thuận

Những cơ sở giáo dục khác trong tỉnh tổ chức học và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 bình thường theo kế hoạch. Tuy nhiên, chỉ tổ chức học tập, sinh hoạt, giao lưu theo lớp; không tổ chức các hoạt động tập trung nhiều người, nhiều lớp như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm. Mọi hoạt động tập thể đều phải tuân thủ quy định và dặt yêu cầu phòng, chống dịch lên hàng đầu.

Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới an toàn, Sở GD và ĐT đã phối hợp với cơ quan y tế xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo ngăn ngừa các nguy cơ dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục. Sở GD và ĐT cũng yêu cầu các trường chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sẵn sàng bước vào năm học mới, đảm bảo mỗi nhà trường là một “điểm xanh” an toàn cho học sinh, giáo viên

Một năm học mới đầy khó khăn nữa đã bắt đầu. Với kinh nghiệm vượt khó thành công của năm học 2020-2021, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; quyết tâm chính trị cao nhất của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh cùng sự phối hợp của các ngành, tổ chức đoàn thể, sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội, tin rằng toàn ngành GD và ĐT sẽ vượt khó thành công, viết tiếp truyền thống dạy tốt - học tốt./.

Nhóm PV thời sự