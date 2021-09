Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hải Hậu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn huyện Hải Hậu, sáng 4-9-2021, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hải Hậu. Đây là lần thứ 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra và chỉ đạo trực tiếp kể từ đầu tháng 9 khi huyện Hải Hậu phát hiện chùm ca bệnh mới với các yếu tố dịch tễ và nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng phức tạp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu, từ ngày 31-8 đến ngày 4-9, huyện ghi nhận 14 ca dương tính COVID-19 mới trong cộng đồng. Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đến nay đã thực hiện truy vết được 409 trường họp diện F1 trong huyện, 1.945 trường hợp F2; đưa 331 người diện F1 đi cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Tiến hành test nhanh kháng nguyên cho 23.413 người, trong đó, có 4.208 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Ngay sau khi xuất hiện diễn biến mới của dịch, huyện Hải Hậu đã cấp bách kích hoạt triển khai các phương án, biện pháp phòng chống dịch quyết liệt: ban hành các quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình dịch ở từng địa bàn; rà soát xác định và tổ chức công tác cách ly phù hợp từng đối tượng…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện, nơi đang điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện đã chủ động, tích cực, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ cấp bách tới các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; giao các đồng chí Ủy viên Ban TVHU, thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn trong miền phụ trách về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban CHQS huyện đảm bảo nhân lực, phương tiện đưa đón các trường hợp F1 đến cơ sở cách ly tập trung của huyện, đến nay đang quản lý 659 người, trong đó 353 người diện F1. Đồng thời tiếp tục mở rộng cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo các điều kiện để cách ly với số lượng khoảng 1.500 người. Sở Y tế đã cấp bổ sung 3.000 mẫu sinh phẩm RT-PCR và 25 nghìn Test nhanh cho Trung tâm Y tế huyện; Bệnh viện Đa khoa huyện đã tiếp nhận 1 máy xét nghiệm RT-PCR từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nam Định và 1 máy xét nghiệm RT-PCR do VinGroup tài trợ; từ sáng 4-9-2021 đã triển khai xét nghiệm RT-PCR.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm, động viên lực lượng chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch địa bàn xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc nêu rõ: Tình hình dịch bệnh tại huyện Hải Hậu hết sức phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay. Cả tỉnh đang hướng về, dồn nguồn lực, dành ưu tiên tốt nhất để Hải Hậu tập trung kiểm soát, khoanh vùng, ngăn chặn dịch bệnh; giảm tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Với phương châm phòng, chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, huyện Hải Hậu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, nhưng phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Triển khai áp dụng thực hiện giãn cách xã hội thì phải làm quyết liệt, chặt chẽ, làm nghiêm ngặt ngay tại xã, thị trấn, xóm, tổ dân phố, gia đình, không để “chặt ngoài, lỏng trong”. Tổ chức xét nghiệm thần tốc theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phát hiện nhanh chóng nguồn lây để bóc tách khỏi cộng đồng. Khẩn trương phân loại, chăm sóc, điều trị các trường hợp F0. Chủ động bảo đảm các nguồn lực theo phương châm “4 tại chỗ” ở mức cao hơn, không để bị động, lúng túng trong các tình huống. Khi thực hiện cách ly y tế, giãn cách xã hội thì phải chuẩn bị cho phù hợp về an sinh, an toàn. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thống nhất, kịp thời, chính xác để người dân an tâm, tin tưởng tham gia chống dịch. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là chưa có tiền lệ nên cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế phức tạp. Nơi nào làm tốt phải kịp thời khen thưởng, động viên ngay; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là công tác phòng dịch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng: Với truyền thống huyện 4 lần được phong tặng đơn vị Anh hùng, 43 năm điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước, huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước có 100% xã, thị trấn nông thôn mới, đảng bộ và nhân dân toàn huyện Hải Hậu sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện được mục tiêu chống dịch thành công và phát triển kinh tế - xã hội, đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu./.

Tin, ảnh: Việt Thắng, Kim Luyên