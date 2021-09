Hải Hậu: Cách ly y tế tập trung 33 học sinh lớp 1

Sáng ngày 3-9, nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, cháu ĐBC, sinh năm 2015, là con gái BN 462616, ở xóm 17, xã Hải Hưng dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu triển khai phương rà soát xác định và khẩn trương tiến hành cách ly 33 học sinh đều học sinh lớp 1C trường Tiểu học Hải Hưng diện F1 liên quan đến cháu ĐBC.

Sáng ngày 3-9, 33 học sinh trường Tiểu học Hải Hưng (Hải Hậu) được Trung tâm Y tế huyện bố trí xe đón về khu cách ly y tế tập trung tại Thị trấn Thịnh Long.

Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng ngày 3-9, tất cả 33 học sinh cùng 1 người thân đi kèm mỗi cháu đã tập trung tại Trạm Y tế xã Hải Hưng để Trung tâm Y tế huyện bố trí xe đưa về khu cách ly y tế tập trung tại Thị trấn Thịnh Long.

Tại khu cách ly tập trung, học sinh và người thân đi cùng chăm sóc được bố trí ở phòng riêng, hạn chế tiếp xúc giữa các phòng. Ban CHQS huyện, Công an huyện, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hóa chất khử trùng, dụng cụ bảo hộ cho toàn lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly và người cách ly; giám sát phòng, chống lây nhiễm chéo tại khu vực cách ly tập trung. Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; đảm bảo hậu cần và đầy đủ nhu yếu phẩm.

Các suất ăn cho học sinh tại khu cách ly tập trung được cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tại khu cách ly chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, hợp vệ sinh.

Đồng chí Đỗ Hải Điền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu cho biết: Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện, đến 7 giờ ngày 3-9-2021, Công an huyện phối hợp với ngành y tế, các xã, thị trấn rà soát xác định được 360 trường hợp diện F1 trong huyện và 39 trường hợp F1 ngoài huyện; 1.800 người diện F2. Ban CHQS huyện kịp thời kích hoạt thêm các cơ sở cách ly tập trung tại trị trấn Thịnh Long, đảm bảo các điều kiện tiếp nhận người cách ly tập trung; bố trí phương tiện đưa các trường hợp F1 thực hiện cách ly theo quy định. Chuẩn bị thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 100 giường bệnh; nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để triển khai xét nghiệm RT-PCR tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tiếp tục điều tra xác minh nguồn lây nhiễm từ chùm ca bệnh. Sẵn sàng các phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực phong tỏa y tế. Tăng cường tuần tra, kiểm tra để phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch./.

Tin, ảnh: Việt Thắng