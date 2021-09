Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại huyện Hải Hậu

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn huyện Hải Hậu, sáng 3-9-2021, đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện Hải Hậu về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 khu vực Ban chỉ huy Quân sự huyện, thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu, sáng 3-9, huyện ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều ở khu cách ly tại cơ sở y tế, thuộc chùm ca bệnh ở xã Hải Hưng, gồm bệnh nhân ĐQL, sinh năm 1986, là chồng BN 462616 và bệnh nhân ĐBC, sinh năm 2015, là con gái BN 462616, ở xóm 17, xã Hải Hưng.

Như vậy, tính đến sáng 3-9, huyện Hải Hậu ghi nhận 14 ca dương tính COVID-19 mới trong cộng đồng. UBND huyện đã ban hành các quyết định giãn xã hội theo Chỉ thị 15 và cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với tình hình dịch ở từng địa bàn. UBND huyện cũng đã ban hành các Công điện khẩn số 12, 13 về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID 19. UBND huyện Hải Hậu tiếp tục mở rộng vùng áp dụng biện pháp cách ly xã hội tại các địa phương đang có dịch. Cụ thể, theo Quyết định 7685/QĐ-UBND, từ 7 giờ 00 phút, ngày 2-9-2021 đến khi có quyết định dỡ bỏ phong tỏa cách ly, huyện thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 đối với: toàn bộ thị trấn Yên Định; các xóm: 1, 2, 3, 4 xã Hải Phương; khu dân cư (gồm 60 hộ, 160 nhân khẩu) thuộc xóm 3 xã Hải Hà.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khu vực cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thuộc thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

UBND huyện Hải Hậu quyết định thành lập thêm 3 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực đang phong tỏa cách ly y tế và giãn cách xã hội trên địa bàn huyện. Kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp người và phương tiện di chuyển, tham gia giao thông qua chốt; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch; hạn chế di chuyển của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và hỗ trợ các địa phương xử lý các tình huống phát sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nêu rõ: Tình hình dịch bệnh tại huyện Hải Hậu đang hết sức phức tạp, số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều nhất từ trước đến nay, chưa rõ nguồn lây, phát sinh tại địa bàn thị trấn, thị tứ đông dân cư, gây khó khăn cho công tác truy vết, khoanh vùng. Với phương châm phòng, chống dịch phải được ưu tiên hàng đầu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, yêu cầu huyện Hải Hậu, các sở, ngành có liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh tại buổi làm việc với huyện Hải Hậu ngày 1-9 về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, huyện Hải Hậu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện bình tĩnh, sáng tạo, bản lĩnh, nhưng phải khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm "phát hiện nhanh, khoanh vùng gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm sàng lọc, điều trị tích cực, không để dịch lây lan ra diện rộng".

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra khu vực cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Chính phủ thuộc xã Hải Hưng (Hải Hậu).

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục truy vết, khẩn trương xác định nguồn lây bệnh để từ đó có các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả nhất, sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn. UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo, có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, công tác y tế, vệ sinh môi trường trong vùng cách ly phong tỏa để người dân yên tâm, tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, chỉ đạo rà soát năng lực điều trị người nhiễm COVID-19, nhất là về trang thiết, vật tư, oxy y tế, nhân lực để có phương án đảm bảo công tác điều trị đáp ứng với tình hình diễn biến của dịch bệnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hơn nữa, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn và đội thông tin lưu động về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, vì sức khỏe của chính mình, gia đình và cộng đồng./.

Tin, ảnh: Việt Thắng