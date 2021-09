Các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc với huyện Hải Hậu về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sau khi nhận được thông tin Hải Hậu phát hiện các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, sáng 1-9-2021, các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Hải Hậu về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cùng dự có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Hải Hậu, ngày 31-8-2021 huyện Hải Hậu triển khai thực hiện test nhanh cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn; đã lấy mẫu test nhanh cho 4.208/4.615 trường hợp. Kết quả có 16 mẫu test nhanh của giáo viên và 7 mẫu test nhanh những người liên quan đến giáo viên NTH, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Định cho kết quả dương tính COVID-19. Ngay sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện khẩn trương lấy mẫu gửi CDC Nam Định xét nghiệm RT-PCR. Đến 5 giờ sáng ngày 1-9-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thông báo có 10 trường hợp cho kết quả dương tính COVID-19 liên quan đến bệnh nhân NTH.

Chốt kiểm soát vùng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại tổ dân phố số 2, thị trấn Yên Định (Hải Hậu).

Ngay trong sáng 1-9-2021, huyện Hải Hậu khẩn trương triển khai điều tra, truy vết trên diện rộng không để sót, lọt các trường hợp F1, F2, đồng thời phân loại cách ly theo quy định. Hướng dẫn người dân khu phong tỏa thực hiện các quy định đối với khu vực phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt tại nhà, thực hiện tự theo dõi sức khỏe và thông báo cho trạm y tế 2 lần/ngày. Thành lập tổ chăm sóc sức khỏe và lực lượng hỗ trợ hậu cần, lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa. Tổ chức điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 (hiện tại là 23 trường hợp) tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định cho tất cả các trường hợp có liên quan hoặc có nguy cơ lây nhiễm từ chùm ca bệnh; đồng thời tiếp tục lấy mẫu test nhanh cho giáo viên cùng các lực lượng phòng chống dịch của xã, huyện. Điều tra, xác minh nguồn lây nhiễm từ chùm ca bệnh. Giám sát việc phun khử khuẩn hàng ngày và hướng dẫn xử lý rác thải phát sinh trong quá trình cách ly tại khu vực phong tỏa. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế. Chuẩn bị trưng dụng, mua sắm trang thiết bị thiết yếu để sẵn sàng thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 có quy mô 100 giường bệnh, ban hành 2 công điện khẩn về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thời gian qua tỉnh đã triển khai tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, các địa phương trong tỉnh nói chung và huyện Hải Hậu nói riêng luôn có nhiều người dân đi làm ăn xa, trở về từ các tỉnh có dịch nên nguy cơ luôn hiện hữu. Do đó hiện nay công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải đặt lên hàng đầu. Trước vấn đề bệnh nhân NTH dương tính với COVID-19 hiện chưa xác định được nguồn lây, chưa biết dương tính từ bao giờ nên huyện Hải Hậu cần tập trung khoanh vùng nhanh để dịch không lây ra diện rộng; thực hiện phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan một cách rõ ràng, nhất là lực lượng Công an, Quân đội, Y tế. Huyện cần tiếp tục phát hiện, truy vết, dứt khoát phải xác định được nguồn lây, không xác định thì không thể dập được dịch. Ngay từ 12 giờ trưa nay (ngày 1-9-2021) địa bàn thị trấn Yên Định và các xã Hải Thanh, Hải Hưng, Hải Phương cần thực hiện giãn cách theo các Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Về xét nghiệm, đối với những đơn vị thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15 xét nghiệm toàn bộ theo hộ gia đình; đối với xóm, tổ dân phố giãn cách theo Chỉ thị 16 thì xét nghiệm theo từng người. Về điều trị, ngành Y tế chủ trì cùng với huyện thực hiện đúng phác đồ. Tuyên truyền là nội dung vô cùng quan trọng, qua đó giúp người dân hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề, bình tĩnh thực hiện, ai ở đâu ở nguyên đó, cùng nhau phòng chống dịch. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong các khu giãn cách do Công an và Quân đội đảm nhiệm. Bên cạnh đó huyện Hải Hậu cần có phương án cung ứng lương thực, thực phẩm đến các khu vực giãn cách một cách phù hợp, tuyệt đối không để nhân dân rơi vào tình cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, huyện cần phát huy tốt hơn hoạt động của Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 và các đầu mối chỉ huy tiền phương nhằm nhanh chóng dập được dịch bệnh, không để lây lan diện rộng trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng với truyền thống đoàn kết, văn hóa, huyện Hải Hậu sẽ sớm vượt qua dịch bệnh, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, trở thành một trong những địa phương đi đầu trên toàn quốc về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu./.

Tin, ảnh: Xuân Thu - Việt Thắng