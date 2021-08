UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 31-8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9-2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, 8 tháng đầu năm, các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, đã qua 18 ngày không xuất hiện thêm ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và các chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-8-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã hỗ trợ 18,48 triệu đồng tiền ăn cho 6 người là F0, hỗ trợ hơn 1tỷ 168 triệu đồng cho 873 người là F1; giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của tháng 7 và tháng 8 với số tiền trên 6 tỷ 936 triệu đồng cho 2.389 đơn vị với 149.728 người lao động...Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn bình quân cả nước như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 11,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tăng 17,9%; tổng giá trị hàng xuất khẩu tăng 27,5%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 23%; giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 71,6% kế hoạch. Vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,5 lần; vốn đăng ký doanh nghiệp bằng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2020. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đã kiểm soát dịch bệnh gia súc. Đã quyết định công nhận 65 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020. Các công trình trọng điểm được quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh công tác GPMB và tiến độ thi công. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục ổn định và phát triển; bảo đảm giải quyết kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội cho người có công và các đối tượng theo quy định. Ngành Giáo dục tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế: số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản cao hơn so với cùng kỳ. Kỷ cương hành chính ở một số ngành chưa cao, còn gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại một số sở, ngành còn thấp. Việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở một số địa phương có thời điểm còn lúng túng, thiếu chặt chẽ. Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm còn chậm như: Tỉnh lộ 485B, nhà máy điện rác Greenity Nam Định, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, CCN Thanh Côi, CCN Yên Bằng… Tình hình khiếu nại, tố cáo, nhất là lĩnh vực đất đai, tại một số địa phương còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đặt nhiệm vụ trọng tâm là phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện ở cấp độ cao hơn. Trong dịp nghỉ lễ tăng cường phương án “ai ở đâu ở nguyên đó”, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên không đi ra ngoài tỉnh; kiểm soát chặt chẽ người ngoại tỉnh về. Tiếp tục thực hiện Tháng cao điểm phòng chống dịch; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các xe “luồng xanh”; kiểm soát, đảm bảo phương án vật tư, thiết bị phòng chống dịch Các cấp, các ngành tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cụ thể trong quý IV để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Tiếp tục triển khai các Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện 4 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; đánh giá tác động của dịch, khẩn trương xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội theo diễn biến mới.. Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách; thực hiện hiệu quả công tác sắp xếp nhà đất. Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thi tuyển công chức, sáp nhập thôn xóm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gia tăng tội phạm./.

Tin, ảnh: Thanh Thúy