Phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công an tỉnh đã xử lý nhiều hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin không kiểm chứng, sai sự thật lên facebook cá nhân hay các hội, nhóm trên không gian mạng; bịa đặt thông tin sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like, câu view, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân và tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao; lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh mạng, tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức tuyên truyền (tuyên truyền trực tiếp, phát tài liệu, đưa lên các trang thông tin điện tử) cho cán bộ, công nhân viên, người lao động, người thân, tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, tin giả, tin sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức, cá nhân, gây phức tạp an ninh trật tự, nhất là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của các cơ quan chức năng. Khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật, kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Không công khai các thông tin cá nhân, như: Ngày tháng, năm sinh, số chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng... lên các trang mạng xã hội. Cảnh giác, không tin tưởng vào những chiêu trò nhận thưởng qua mạng mà yêu cầu nạp tiền thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để làm thủ tục nhận thưởng. Cảnh giác với những trang website giả mạo dịch vụ chuyển tiền quốc tế, trang website ngân hàng; lưu ý chỉ nên nhập thông tin tài khoản ngân hàng trên các website chính thức của ngân hàng có uy tín. Không cung cấp mã OTP do ngân hàng gửi cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng. Đối với các tin nhắn qua mạng xã hội, qua điện thoại người quen, bạn bè nhờ mua thẻ cào điện thoại, nhờ chuyển tiền hộ cần gọi điện trực tiếp để xác nhận thông tin với người nhờ, không nói chuyện qua tin nhắn. Không sử dụng các dịch vụ chuyển, đổi tiền quốc tế của cá nhân không hợp pháp, chỉ sử dụng dịch vụ của các tổ chức có uy tín. Không mở hộ, cho thuê, bán tài khoản ngân hàng của mình cho người khác, đặc biệt là những đối tượng không quen biết. Không tổ chức, tham gia các hình thức cờ bạc trên không gian mạng; vận động, quản lý, giáo dục người thân không tham gia các hình thức cờ bạc trên không gian mạng.

Công an tỉnh cũng yêu cầu mọi thông tin liên quan đến tố giác tội phạm, đề nghị công dân báo ngay cho công an địa phương hoặc Phòng An ninh chính trị nội bộ qua số điện thoại 0692.741.631 hoặc Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại: 0692.741.014) để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn./.

Thanh Tuấn