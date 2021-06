Xuất khẩu rau quả tăng mạnh

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tháng 5-2021 đạt 400 triệu USD, tăng 48,3% so với tháng 5-2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu rau quả ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 18,0% so với cùng kỳ năm 2020. Hiện Trung Quốc vẫn đứng vị trí dẫn đầu trong số các thị trường nhập khẩu. Hàng rau quả xuất khẩu tới thị trường Trung Quốc trong 4 tháng đầu năm 2021 đạt 866,19 triệu USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 63,2%, tăng 2,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), hàng rau quả xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang có tín hiệu tích cực, tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam, cộng thêm tình trạng dư cung tại thị trường Trung Quốc sẽ làm cản trở đà tăng trưởng của hàng rau quả Việt Nam sang thị trường này trong thời gian tới. Tuy nhiên, hàng rau quả của Việt Nam đang có nhiều tín hiệu tích cực tại nhiều thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, Nga, Australia…

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Việt Nam là thị trường cung cấp trái xoài các loại lớn thứ 13 cho Mỹ, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam ổn định so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2021, Mỹ tăng mạnh nhập khẩu xoài sấy khô và nước ép xoài. Đây là 2 chủng loại mà Mỹ tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, nhập khẩu nước ép xoài từ Việt Nam đạt 97 tấn, trị giá 102.600 USD, tăng 340% về lượng và tăng 160,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu xoài sấy khô từ Việt Nam đạt 68 tấn, trị giá 83.000 USD. Hiện, tỷ trọng nhập khẩu 2 chủng loại này từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng lượng nhập khẩu 2 chủng loại này của Mỹ, do vậy nếu các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường Mỹ thì cơ hội xuất khẩu là rất lớn.

Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cũng sẽ tiến hành đề xuất với các cơ quan của Australia để thúc đẩy việc thông quan được thuận lợi khi trái vải đến thị trường này. Dự kiến, năm 2021 sẽ có khoảng 100 tấn vải thiều Việt Nam sẽ xuất khẩu sang bang Nam Australia và Tây Australia./.

Theo baochinhphu.vn