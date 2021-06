Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Giao Thủy

Sáng 2-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Giao Thủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có đồng chí: Mai Văn Quyết, Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Giao Thủy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Giao Thủy đã nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị không ngừng đổi mới về phương thức hoạt động. Hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Đặc biệt đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn toàn huyện. Năm 2020, Đảng bộ huyện Giao Thủy được Ban TVTU xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng; năm 2020 có 13/15 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch. Vụ lúa xuân 2021 đã thu hoạch được khoảng 50% diện tích, năng suất ước đạt 75,45 tạ/ha. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 5 tháng đầu năm 2021 đạt 3.320 tỷ đồng, bằng 40,2% kế hoạch. Trong chương trình xây dựng NTM, huyện đã có 5 xã đã được tỉnh thẩm định hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao; 26 xóm (TDP) được UBND huyện công nhận đạt xóm (TDP) NTM kiểu mẫu năm 2020. Lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo đúng mức, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường; trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhất là từ thời điểm ngày 13-5-2021 tại xóm 2, xã Giao Hải xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng. Huyện đã quyết liệt, khẩn trương tiến hành phong tỏa toàn bộ xóm 2, xã Giao Hải; đồng thời triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo kịch bản đã xây dựng. Toàn huyện đã thành lập 694 Tổ phản ứng nhanh và “Tổ tự nguyện giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng” với 2.039 thành viên. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hóa chất, vật tư y tế, thuốc, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết sẵn sàng ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra trên diện rộng. Đến ngày 31-5-2021, trên địa bàn huyện có 633 trường hợp đang cách ly, theo dõi, trong đó có 1 bệnh nhân F0, 33 trường hợp F1, 270 trường hợp F2; 275 trường hợp F3. Huyện đã tổ chức tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho 1.112 người đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, huyện Giao Thủy tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống dịch COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao ở các xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19; chủ động triển khai thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo kịch bản đã xây dựng ở từng cấp độ. Quan tâm đảm bảo an sinh xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Giao Thủy tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Quan tâm kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở; chú trọng công tác luân chuyển, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường công tác. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sau bầu cử để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, Giao Thủy là huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch. Đặc biệt là địa phương có tuyến đường bộ ven biển đi qua, thời gian tới, huyện phải chủ động, sáng tạo lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, biến tiềm năng, thế mạnh và những thời cơ, vận hội mới thành nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tận dụng tối đa tiềm năng về đất đai, lao động để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp của huyện, giúp nâng cao đời sống nông dân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu; phấn đấu sớm đưa Giao Thủy trở thành huyện NTM nâng cao trước năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Giao Thủy luôn quan tâm đảm bảo an sinh xã hội; phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, thu hút nguồn lực trong phòng chống dịch COVID-19; chú trọng việc tổ chức tiêm phòng vắc-xin COVID-19, giúp phòng ngừa dịch bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng