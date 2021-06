Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Lộc

Chiều 7-6, đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Mỹ Lộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020; 5 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và công tác phòng chống dịch COVID-19. Dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Huyện ủy Mỹ Lộc, năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Lộc đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; trong đó đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được sắp xếp ổn định, hoạt động hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Năm 2020 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá 2010) đạt 14%; thu nhập bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 51 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38 %; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91%. Trong 5 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 177,3 tỷ đồng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; năng suất lúa vụ xuân ước đạt 57 tạ/ha; thực hiện các biện pháp xử lý, điều trị khỏi bệnh viêm da nổi cục trên gia súc nhiễm bệnh tại các xã Mỹ Tân, Mỹ Tiến. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được đẩy mạnh, đã có 2 xã được tỉnh thẩm định đạt chuẩn NTM nâng cao; 4 xã, thị trấn đang đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021. Lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng cao. Quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân chủ động thực hiện "mục tiêu kép", vừa thúc đẩy phát triển kinh tế vừa tập trung cao độ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đáp ứng các tình huống dịch bệnh. Rà soát, quản lý, thực hiện các biện pháp cách ly và giám sát 169 trường hợp trở về từ vùng dịch hoặc liên quan đến các ổ dịch. Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng phục vụ tiếp nhận các trường hợp cách ly tại 2 cơ sở cách ly tập trung với 300 giường. Tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo kế hoạch. Đến nay, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19.

Thời gian tới huyện Mỹ Lộc tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Hoàn thiện quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác kịp thời xử lý tình huống, ổn định đời sống, sinh hoạt của nhân dân; duy trì, phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tổ chức tiêm chủng vắcxin phòng bệnh COVID-19 theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, huyện Mỹ Lộc đề nghị tỉnh sớm phê duyệt quy hoạch các phân khu 2 bên Đại lộ Thiên Trường; quan tâm đầu tư thực hiện các dự án, cơ sở, hạ tầng, giao thông theo quy hoạch; triển khai đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) và xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc). Quan tâm thu hút đầu tư Khu công nghiệp Mỹ Trung. Cho phép triển khai xây dựng khu dân cư tập trung, cụm công nghiệp, thực hiện các dự án thương mại dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ thi công đường tỉnh 485B. Chỉ đạo các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra về đất đai; xử lý các vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai phức tạp, tồn đọng từ trước

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, dân vận và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội. Sớm sắp xếp kiện toàn ổn định tổ chức lãnh đạo chủ chốt của huyện để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, đất đai để đẩy mạnh thu hút đầu tư công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch; trước mắt, đẩy nhanh tiến độ, khai thác có hiệu quả các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Tập trung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hàng hóa để tăng giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích, nâng cao đời sống người dân. Tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, bền vững. Chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng văn hóa xã hội, tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chủ động các tình huống khi có dịch bệnh xảy ra; đặc biệt quan tâm đến việc tiêm phòng vắc-xin cho nhân dân và công nhân trong các khu, cụm công nghiệp./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng