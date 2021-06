Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 2

Sáng 7-6, tại Trường Chính trị Trường Chinh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (QPAN) tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 2. Dự và chỉ đạo lớp học có các đồng chí: Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN Quân khu 3; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QPAN tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tham dự lớp có 90 học viên là cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. Trong thời gian 21 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về QPAN. Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới. Pháp luật về giáo dục QPAN, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, pháp lệnh dự bị động viên. Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Các trạng thái về quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 3 dự khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh: Bồi dưỡng kiến thức QPAN là tiêu chuẩn bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để lớp học đạt chất lượng, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban chỉ đạo lớp học, các cơ quan liên quan và các học viên cần nghiêm túc thực hiện các nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp học; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ những nội dung được truyền đạt. Thực hiện nghiêm các quy định của lớp học, đảm bảo đủ quân số, an toàn về mọi mặt, nhất là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hành bắn đạn thật và đi thực tế tại các đơn vị quân đội. Đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, khắc phục khó khăn, vướng mắc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; tích cực trao đổi, tương tác giữa giảng viên với học viên, giữa các học viên với nhau; tích cực liên hệ với thực tiễn, trao đổi, thảo luận những vấn đề mới. Bộ CHQS tỉnh, Trường Chính trị Trường Chinh, Ban tổ chức và quản lý lớp học hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác điều hành, quản lý; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên, học viên hoàn thành chương trình tập huấn. Thực hiện nghiêm việc phân loại đánh giá, làm căn cứ để trình cấp có thẩm quyền cấp chứng chỉ theo quy định./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn