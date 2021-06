Đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra trong các ngày 7 và 8-7-2021. Tỉnh ta có 35 điểm thi ở tất cả các huyện, thành phố với tổng số 911 phòng thi và có 20.962 thí sinh đăng ký dự thi. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành phố triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, an toàn thực phẩm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sở Y tế phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, sàng lọc, cung cấp và cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2; hỗ trợ các điểm thi thuộc khu cách ly thực hiện khử khuẩn bài thi trước khi nộp về hội đồng thi. Phối hợp đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và những người tham gia làm công tác thi. Có phương án hỗ trợ ngành Giáo dục, cử cán bộ y tế trực tiếp tham gia cấp cứu kịp thời những trường hợp cán bộ, giáo viên, học sinh ốm đau bất thường trong khi diễn ra kỳ thi. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trực tiếp hướng dẫn các đơn vị nơi đặt điểm thi thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước khi tổ chức thi. Chỉ đạo các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến huyện và các Trung tâm Y tế chuẩn bị các loại vật tư thiết yếu và cơ số thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các yêu cầu chữa trị, chăm sóc y tế. Có phương án hỗ trợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và đề phòng dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 ở các nơi tổ chức điểm thi, sao in đề thi. Tăng cường quản lý, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các hàng quán ở khu vực có điểm thi. Chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, triển khai các giải pháp sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống khi có dịch bệnh, hoặc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các điểm thi./.

Minh Tân