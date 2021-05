UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 và công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 7-5, UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2021 và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 4 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng chông dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch, đảm bảo tiêm chủng an toàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh xác định 1 ca nghi ngờ nhiễm COVID-19 ở huyện Trực Ninh. Bên cạnh đó, tích cực chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới cần tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu. Tất cả cán bộ, công chức, LLVT chỉ được đi công tác ra ngoài tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ và được sự đồng ý của cơ quan quản lý; khuyến khích các cơ quan tổ chức làm việc trực tuyến và đảm bảo công việc. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách ở các tỉnh có dịch; hạn chế các bến đò chở khách và phải kiểm soát được người của các tỉnh lân cận sang. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kích hoạt thêm 1 cơ sở cách ly và chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly. Các huyện, thành phố chủ động có phương án tổ chức bầu cử khi diễn biến dịch phức tạp; ngành Y tế phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kịch bản bầu cử khi có dịch. Tiếp tục thực hiện tốt các bước trong quy trình bầu cử và công tác chuẩn bị bầu cử đảm bảo đúng thời gian, theo luật định; các huyện, thành phố và các đơn vị đều phải xây dựng phương án khi có tình huống xảy ra trong cuộc bầu cử. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trong dịp bầu cử; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng luật./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Thanh Thúy