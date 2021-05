Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Trực Ninh

Sáng ngày 07 tháng 5 năm 2021, ngay sau khi nhận được báo cáo của Sở Y tế về trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tại trụ sở UBND huyện Trực Ninh để bàn, triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Tham dự cuộc họp có đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện Trực Ninh. Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Trực Ninh báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Hoan nghênh ngành Y tế, Công an, Quân sự, huyện Trực Ninh đã kịp thời xử lý, khoanh vùng, cách ly, thần tốc truy vết, lập danh sách các trường hợp liên quan và thông báo đến các địa phương, đơn vị biết. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, huyện Trực Ninh tập trung, khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ cấp bách sau:

1. Huyện Trực Ninh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo các cấp, các ngành của huyện khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ" theo kịch bản đã được phê duyệt; tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng quá mức, tuân thủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn huyện Trực Ninh nói chung và Thị trấn Cổ Lễ nói riêng về các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của xã, thị trấn, đội thông tin lưu động.

Yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động không đi ra ngoài địa bàn huyện, đồng thời tuyên truyền, vận động để người thân, nhân dân cùng thực hiện; trường hợp ra ngoài địa bàn phải được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Đồng chí Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bí thư, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo cấp trên về công tác phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình.

3.Yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Trực Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm nơi có ca nhiễm COVID-19. Giao lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ thường trực 24/24 giờ; đảm bảo công tác hậu cần cho nhân dân trong vùng cách ly.

4.Về truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19: Giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Trực Ninh, Công an các huyện, thành phố xã phường, thị trấn khẩn trương truy vết triệt để các trường hợp F2, F3 lập danh sách cụ thể, yêu cầu cách ly, giám sát, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

5.Về xét nghiệm và điều trị: Giao Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về năng lực y tế, nhất là sinh phẩm xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu xét nghiệm, điều trị; khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm và thông báo kết quả xét nghiệm nhanh nhất trong thời gian quy định.

6.Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế huyện Trực Ninh kích hoạt ngay khu cách ly tập trung tại huyện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch.

Yêu cầu các Sở, ngành có liên quan, huyện Trực Ninh nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.