Thần tốc, quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 28-5, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các huyện, thị xã, thành phố có khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên toàn quốc về tình hình, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Vũ Đức Đam, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương.

Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở KH và ĐT; đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở một số tỉnh, thành phố trong nước có những diễn biến phức tạp, với số người nhiễm bệnh tăng cao trong cộng đồng. Đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27-4 và tính đến 6h ngày 29-5, tổng số ghi nhận 3.805 trường hợp; trong đó 211 trường hợp nhập cảnh, 3.594 trường hợp trong nước, tập trung ở các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là ở 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế đã chỉ đạo các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch với ưu tiên nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch tại 2 tỉnh; triển khai thần tốc công tác truy vết, cách ly, khoanh vùng, thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm trên diện rộng tại các địa điểm, khu vực có dịch; chỉ đạo triển khai các phương án cách ly y tế phù hợp tập trung. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đáp ứng các tình huống phòng chống dịch; đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hướng dẫn các địa phương thực hiện xét nghiệm gộp mẫu; cách ly, xét nghiệm trong khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp… Chỉ đạo các địa phương tăng cường rà soát, quản lý, tổ chức xét nghiệm, cách ly các trường hợp đi về từ vùng, khu vực, địa điểm có dịch; tiếp tục chỉ đạo tăng cường triển khai tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh: Y tế, Công an, Quân đội. Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Chúng ta kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tuy nhiên ở một số địa phương: Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tình hình dịch bệnh còn khó khăn, phức tạp do biến chủng vi rút lần này nguy hiểm, phức tạp; lây nhiễm tại cộng đồng ở khu vực đông người. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Tình hình mới, diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn thì mới có thể kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp... Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, huy động tổng lực, toàn diện, tập trung trí tuệ, thời gian, công sức, nhằm kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát, dật tắt dịch bệnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình, đưa ra các quyết định kịp thời, hiệu quả, phù hợp. Nghiên cứu tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, an dân và an toàn; tổ chức tốt việc kết thúc năm học. Đặc biệt trong thời điểm này phải tổng tiến công mạnh mẽ, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để khoanh vùng dập dịch nhanh hơn nữa. Đồng thời phát huy kết quả trong công tác dập dịch các lần trước và kết quả ban đầu của công tác dập dịch lần này, với tinh thần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, hiệu quả; huy động mọi nguồn lực phòng, chống dịch bệnh. Nắm chắc và dự báo tốt tình hình; kết hợp hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công; không lơ là, chủ quan mất cảnh giác khi chưa có dịch nhưng cũng không hốt hoảng, hoang mang khi có dịch. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong phòng, chống dịch; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm những cách làm hay, cách làm tốt, hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm những trường hợp có hành vi gây ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch bệnh. Các Bộ, ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, không để thiếu kinh phí, nhân lực, phương tiện trong phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là đối tượng trong diện ưu tiên. Bộ LĐ-TB và XH triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Các ngành chức năng, các địa phương kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là người nhập cảnh trái phép. Ban Quản lý các KCN, doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bảo vệ người lao động; tổ chức sản xuất, kinh doanh đảm bảo an toàn trong tình hình mới. Bộ Y tế tiếp tục huy động các nguồn lực, đáp ứng tình hình phòng chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch, bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19./.

Tin: Minh Tân

Ảnh: Viết Dư