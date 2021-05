Toàn tỉnh có 1.441.329 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,21%

Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở tỉnh diễn ra an toàn, đúng luật. Cử tri trong tỉnh đều hăng hái hưởng ứng tham gia bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Trong ngày bầu cử, toàn tỉnh có 1.441.329 cử tri đi bầu cử, đạt 99,21%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giao thông và thông tin liên lạc trong ngày bầu cử được bảo đảm, thông suốt. Công tác y tế trong bầu cử được đảm bảo; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn; đặc biệt tại các khu cách ly tập trung, việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được đảm bảo nghiêm ngặt và tổ chức bỏ phiếu theo phương án đã được xây dựng và phê duyệt.

Kết quả cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV; 61/61 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; các huyện, thành phố đã bầu 350/351 đại biểu HĐND cấp huyện; ở cấp xã có 5.552/5.703 đại biểu HĐND được bầu. Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử thêm do bầu không đủ số lượng đại biểu được ấn định./.

Trần Văn Trọng