Triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2021 các tỉnh phía Bắc

Sáng 28-5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh phía Bắc sơ kết sản xuất vụ đông xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông năm 2021. Đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ NN và PTNT chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành chức năng của tỉnh.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Theo đánh giá của Bộ NN và PTNT, vụ đông xuân 2020-2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, thời vụ được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời từ Trung ương đến địa phương và sự cố gắng nỗ lực của người dân sản xuất nên đạt kết quả tốt. Tổng diện tích gieo cấy đạt 1.086 nghìn ha, giảm 12 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước do chuyển đổi sang gieo trồng các loại rau màu và mục đích phi nông nghiệp. Năng suất lúa đạt khoảng 63,6 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha. Sản lượng lúa toàn miền ước đạt 6,9 triệu tấn, tăng khoảng 34 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương đã gieo trồng 547,1 nghìn ha rau màu, tăng 20,8 nghìn ha so với cùng kỳ.

Theo kế hoạch, vụ hè thu, vụ mùa 2021 toàn vùng gieo cấy 1.217ha, giảm khoảng 7.000ha so với năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Bộ NN và PTNT đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ kế hoạch, chỉ đạo sản xuất của Bộ để xây dựng kế hoạch sản xuất của địa phương một cách linh hoạt, sáng tạo từ khâu lấy nước, điều tiết nguồn nước, thời vụ, cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ, bảo vệ thực vật; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất, lưu thông phù hợp với từng vùng, khu vực theo điều kiện thực tế của địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ; tăng cường ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật; nhân rộng các mô hình gieo trồng mới, hiệu quả; chủ động bám sát đồng ruộng để dự tính, dự báo chính xác tình hình sâu, bệnh hại để khuyến cáo các biện pháp phòng trừ hiệu quả, nhất là bệnh lùn sọc đen. Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm trồng trọt và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông dân. Tập trung quản lý tốt giống cây trồng, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất. Tích cực áp dụng cơ giới hóa các khâu sản xuất giảm công lao động nặng nhọc cho nông dân. Việc gieo trồng bảo đảm cơ cấu giống, mùa vụ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế thiệt hại do ảnh hưởng của mưa, bão; thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để triển khai sản xuất vụ hè thu, vụ mùa đúng lịch thời vụ theo phương án đã được xây dựng; đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất vụ đông, nhất là các cây trồng ưa ấm. Các tỉnh, thành phố có kế hoạch điều tiết, dự trữ nước bảo đảm đủ nước có chất lượng tốt phục vụ gieo trồng cây màu; có các phương án phòng tránh diễn biến bất thường của thời tiết và tăng cường vai trò năng lực hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị các địa phương tiếp tục xây dựng các chính sách, cơ chế hỗ trợ sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và vụ đông năm 2021./.

Tin, ảnh: Văn Đại