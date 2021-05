Công an tỉnh xuất quân đảm bảo an ninh trật tự Ngày bầu cử

Sáng 22-5, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân đảm bảo an ninh trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự buổi lễ xuất quân có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Lương Văn Kiểm, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đồng chí Hà Lan Anh, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự lễ xuất quân bảo đảm an ninh trật tự ngày bầu cử tại Công an tỉnh.

Tại lễ xuất quân, Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh xuất quân đảm bảo an ninh trật tự Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử 23-5, Công an tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các phương án giữ vững an ninh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh; phối hợp vận động cử tri hăng hái đi bầu cử; phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19. Nắm chắc tình hình có liên quan đến ANTT, xác định các đối tượng, tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, triển khai đồng bộ các biện pháp phù hợp; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến bầu cử; đấu tranh với các phần tử xấu chống phá cuộc bầu cử. Đồng thời có phương án bố trí các tổ công tác đảm bảo ANTT tại 1.698 khu vực bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn ngày bầu cử.

Tại lễ xuất quân, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã biểu diễn Quân sự, võ thuật Công an nhân dân và diễn tập xử lý một số tình huống phòng, chống tội phạm liên quan đến công tác bầu cử và công tác đảm bảo ANTT cho Ngày bầu cử.

Các lực lượng tham gia lễ xuất quân.

Diễu hành, biểu dương lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn ngày bầu cử.

Lễ xuất quân đảm bảo ANTT Ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thể hiện sự quyết tâm, chủ động, tích cực, sẵn sàng chiến đấu cao của Công an tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT, góp phẩn tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh./.

Tin: Thu Thủy

Ảnh: Xuân Thu