Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Nam Định

Sáng 21-5, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố Nam Định. Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định; Hoàng Nguyên Dự, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; các đồng chí thành viên UBBC tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh biểu tại buổi làm việc với phường Lộc Hòa (thành phố Nam Định) về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác trang trí khánh tiết chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực Quảng trường 3-2 (thành phố Nam Định).

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh và các đồng chí thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Lộc Hạ (thành phố Nam Định).

Qua kiểm tra thực tế 3 tổ bầu cử tại các phường Lộc Hạ, Lộc Hòa và khu vực Quảng trường 3-2, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Nghị ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, UBBC từ thành phố đến các phường, xã và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung, công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ và luật định. Để đảm bảo an toàn, đúng tiến độ ngày bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBBC thành phố Nam Định quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng phương án tổ chức khai mạc bầu cử, thực hiện giãn cách cho cử tri đi bỏ phiếu; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch trong ngày bầu cử; tất cả các điểm bầu cử phải bố trí cán bộ y tế trực, đo thân nhiệt cho cử tri trước khi bầu cử; thực hiện nghiêm sát khuẩn tay, đeo khẩu trang để phòng dịch. Đối với các hòm phiếu; đặc biệt là hòm phiếu phụ cho các trường hợp công dân đang thực hiện cách ly tại nhà, phải thường xuyên tiến hành sát khuẩn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch. Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến các quy định về quyền và trách nhiệm của cử tri tham gia bầu cử. Ngay trong hôm nay phải rà soát lại danh sách cử tri để cập nhật, bổ sung kịp thời, chính xác danh sách cử tri, góp phần vào thành công cuộc bầu cử. Quy trình bầu cử và công tác kiểm phiếu phải chính xác, đúng tiến độ, phân công rõ trách nhiệm cá nhân trong việc thông tin kết quả bầu cử. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nắm bắt, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong quá trình bầu cử để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thành công và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Tin, ảnh: Trần Văn Trọng