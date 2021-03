Không tổ chức khai mạc và một số hoạt động trong Lễ hội Phủ Dầy năm 2021

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 24-3 UBND huyện Vụ Bản đã ban hành công văn về việc không tổ chức khai mạc Lễ hội Phủ Dầy, và một số hoạt động cụ thể như lễ rước đuốc, thỉnh kinh và trò chơi tập trung đông người.

Theo đó UBND huyện Vụ Bản chỉ đạo UBND xã Kim Thái đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, du khách cũng như các cơ sở thờ tự trên địa bàn thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các đền, phủ, chùa, lăng không bày bán hàng trong khuôn viên di tích, không tụ tập đông người, không để xảy ra tình trạng đổi tiền lẻ, tệ nạn ăn xin trong khu vực di tích... Công an huyện xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện nói chung và khu vực các di tích nói riêng. Giải quyết, xử lý các tệ nạn cờ bạc, trộm cắp, kinh doanh hàng cấm, trò chơi kiếm tiền bất hợp pháp./.

Khánh Dũng