Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021

Ngày 24-3-2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021.

“Tháng hành động vì ATTP” năm 2021 với Chủ đề: “Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”, thời gian diễn ra từ 15-4 đến 15-5-2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Mục tiêu của Kế hoạch là tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về ATTP nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về ATTP. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn. Đồng thời, nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất ATTP (nếu xảy ra trên địa bàn quản lý).

Để triển khai thực hiện tốt Tháng hành động vì ATTP năm 2021, UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP của tỉnh; chỉ đạo các địa phương, đơn vị: chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì ATTP năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Căn cứ vào thực tế, tình hình dịch bệnh trên địa bàn, UBND tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức hội nghị hoặc hình thức khác để phổ biến công tác triển khai Tháng hành động vì ATTP năm 2021. Trong Tháng hành động, các ngành, các địa phương tổ chức các hoạt động gồm: Triển khai chiến dịch truyền thông bảo đảm ATTP và thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP. Trong công tác truyền thông: tổ chức tuyên truyền về chính sách pháp luật, kiến thức về ATTP trên Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, đài phát thanh, truyền thanh các huyện, thành phố, loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn…; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật. Hướng dẫn đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyên truyền, phổ biến, tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong việc bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật; trách nhiệm của UBND các cấp, của cộng đồng đối với công tác đảm bảo ATTP; tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, tuyến tỉnh sẽ thành lập 3 đoàn liên ngành để kiểm tra các địa phương trong việc thực hiện công tác đảm bảo ATTP; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng vệ sinh ATTP; phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của Trung ương trong công tác thanh tra, kiểm tra tại địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác đảm bảo ATTP của tuyến dưới và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng vệ sinh ATTP tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các sở, ngành: Y tế, NN và PTNT, Công Thương, TT và TT, VH, TT và DL, Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh, Công an tỉnh… căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở Y tế tích cực tổ chức hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng hành động theo nhiệm vụ được phân công. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động của Tháng hành động vì ATTP trên địa bàn./.

Minh Tân