Đảm bảo an toàn tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020

Ngày 3-12, Ban tổ chức Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Nam Định năm 2020 tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ. Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ chủ trì hội nghị.

Hội chợ là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc gia đã được Bộ Công Thương phê duyệt, tổ chức từ ngày 19 đến 25-12-2020 tại Quảng trường Hòa Bình, thành phố Nam Định. Dự kiến quy mô hội chợ có gần 300 gian hàng tiêu chuẩn, chia làm 4 khu vực: trưng bày và bán các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp sạch, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp... Hội chợ nhằm giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi thu hút, hợp tác đầu tư; quảng bá sản phẩm hàng hoá tiêu biểu, làng nghề của tỉnh và các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nước ta; tạo điều kiện để các doanh nghiệp giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ yêu cầu các ngành, các đơn vị liên quan quán triệt quan điểm đây là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia để quảng bá thế mạnh, tiềm năng kinh tế; đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh khẳng định vai trò hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao vị thế trong thu hút đầu tư. Từ đó, chủ động tham gia theo nhiệm vụ và trách nhiệm đảm bảo tổ chức Hội chợ thành công. Trong đó, phải chú trọng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các biện pháp y tế quy định: cung cấp miễn phí dung dịch sát khuẩn và yêu cầu khách hàng, người tham gia Hội chợ phải đeo khẩu trang khi đến hội chợ. Quan tâm thực hiện hiệu quả, đúng quy định các nhiệm vụ: đảm bảo vệ sinh, môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, bố trí bãi để xe hợp lý. Thực hiện nghiêm quy định về quảng cáo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng các sản phẩm hàng hoá cung ứng trong Hội chợ. Thực hiện đúng quy định trong các hoạt động biểu diễn văn hoá, triển lãm trong hội chợ. Ngành Công Thương phải đẩy mạnh chiêu thương, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, lấp đầy các gian hàng đã bố trí. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các đơn vị kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, hàng ăn phải đảm bảo cung ứng dịch vụ an toàn, chất lượng, chú ý biện pháp phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. Trước mắt ngành Y tế phối hợp đơn vị tổ chức lắp đặt thiết kế Hội chợ tiến hành phun sát khuẩn toàn bộ hệ thống thiết bị linh kiện mang đến Hội chợ trước khi lắp dựng./.

Thanh Thúy