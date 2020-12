Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự

Chiều 3-12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác THADS năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh tới dự.

Năm 2020, Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, áp dụng đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác. Trong năm, Cục THADS tỉnh đã nhận 173 bản án, quyết định mới; tổng số giải quyết 6.825 việc. Trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.417 việc; số thụ lý mới 5.408 việc, tăng 113 việc (tăng 2,1% so với năm 2019). Tổng số phải thi hành 6.764 việc, trong đó, số có điều kiện thi hành 6.053 việc, chiếm 89,5% trong tổng số việc phải thi hành; số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) 711 việc, chiếm 10,5% trong tổng số phải thi hành. Trong số có điều kiện thi hành, các cơ quan đã thi hành xong 5.186 việc, tăng 239 việc so với năm 2019; đạt tỷ lệ 85,68% (tăng 0,17%) so với năm 2019, vượt 4,68% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao. Về tiền, tổng số giải quyết 1.632 tỷ 979 triệu 291 nghìn đồng; trong đó, số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 196 tỷ 655 triệu 918 nghìn đồng. Số thụ lý mới là 1.436 tỷ 323 triệu 373 nghìn đồng, tăng 1.300 tỷ 898 triệu 570 nghìn đồng (tăng 961% so với năm 2019). Sau khi trừ đi số ủy thác là 1.012 tỷ 788 triệu 210 nghìn đồng, tổng số phải thi hành là 620 tỷ 191 triệu 081 nghìn đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 234 tỷ 162 triệu 814 nghìn đồng, chiếm 38% trong tổng số phải thi hành. Các cơ quan THADS tỉnh luôn quán triệt và chỉ đạo các đơn vị và Chấp hành viên, cán bộ thi hành án nâng cao ý thức trách nhiệm, tôn trọng và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của công dân theo pháp luật, thực hành tốt chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; kết hợp giữa việc tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án với giáo dục thuyết phục. Trong năm, các cơ quan THADS tỉnh đã tiếp 433 lượt công dân tại trụ sở (trong đó, Cục tiếp 65 lượt, Chi cục tiếp 368 lượt). Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cơ quan THADS tỉnh tiếp nhận tổng số 5 đơn, 5 việc và đã giải quyết xong 5 đơn, 5 việc thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 100%.

Năm 2021, Cục THADS tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS và Nghị quyết số 31-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS theo Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hơn nữa trong toàn hệ thống. Tập trung giải quyết các loại việc: trọng điểm, tham nhũng kinh tế, tín dụng ngân hàng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác thi hành án của các cơ quan THADS tỉnh trong năm 2020 và nhấn mạnh: Năm 2021, các cơ quan THADS tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, có hiệu quả công việc, đánh giá thực chất những kết quả đạt được; chú trọng công tác xác minh phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện, bảo đảm chính xác, kịp thời; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản bán đấu giá thành. Quyết liệt thi hành án, nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước trong các vụ việc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian thi hành án theo yêu cầu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; góp phần ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Thanh Tuấn