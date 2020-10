Đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông khi xả lũ các hồ thủy điện

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi UBND các huyện, thành phố, những đơn vị liên quan thực hiện ngay các biện pháp chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, người và phương tiện tại các bến khách ngang sông, bến phà, cầu phao trên địa bàn tỉnh khi các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình xả lũ và tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp.

Theo đó, Sở GTVT đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của bến khách ngang sông trên địa bàn quản lý theo đúng quy định, kiên quyết đình chỉ các bến, phương tiện tại bến không đảm bảo an toàn hoạt động. Yêu cầu chủ bến cam kết không tổ chức vận chuyển hành khách trong điều kiện thời tiết xấu, tuân thủ đúng tải trọng, sức chở của phương tiện, hành khách trên phương tiện phải được mặc áo phao hoặc trang bị dụng cụ nổi,... Tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tăng cường kiểm tra các cầu, cống thoát nước, taluy đường trước, sau các đợt mưa, lũ. Khi phát hiện sự cố phải nhanh chóng sửa chữa, gia cố, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho người và phương tiện. Các đơn vị quản lý đường bộ nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung hợp đồng đã ký kết; tổ chức vận hành khai thác bến theo Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa, các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Thường xuyên theo dõi, cập nhập tình hình diễn biến của thời tiết tại vùng hoạt động bến phà, cầu phao; phải dừng hoạt động khi điều kiện thời tiết bất lợi (bão từ cấp 6 trở lên; báo động lũ từ cấp 2 trở lên), ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chạy phà; khi dừng hoạt động phải kịp thời báo cáo Sở GTVT, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường, bến phà, cầu phao được giao; thường xuyên kiểm tra các cầu, đặc biệt các bộ phận như mố cầu, trụ cầu, các công trình thoát nước, taluy đường. Khi phát hiện xảy ra các sự cố phải nhanh chóng xử lý, sửa chữa, gia cố, đảm bảo ATGT cho người, phương tiện qua lại khu vực xảy ra sự cố./.

Thành Trung