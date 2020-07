Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh biểu dương công nhân viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2015-2020

Ngày 27-7, Công đoàn các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; biểu dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn các KCN tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng công nhân lao động, vận động công nhân yên tâm làm việc và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hiện nay, có khoảng 14 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc bị ảnh hưởng tới sản xuất do dịch COVID-19, có 377 CNLÐ phải tạm hoãn hợp đồng lao động và 492 công nhân nghỉ luân phiên. Công đoàn các KCN tỉnh thường xuyên nắm tình hình doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, đồng thời tham gia, giám sát thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, công tác chăm lo lợi ích đoàn viên được quan tâm. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020, các cấp Công đoàn trong KCN đẩy mạnh hoạt động nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của công nhân lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức trao quà cho 66 công nhân có hoàn cảnh khó khăn trị giá 29,6 triệu đồng; Các Công đoàn cơ sở trao tặng 251 suất, trị giá 185 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động. Ngoài ra, thực hiện Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023, Công đoàn các KCN nộp về Quỹ “Mái ấm công đoàn” của LÐLÐ tỉnh, trị giá gần 293 triệu đồng, đạt 64,2% LÐLÐ tỉnh giao; hỗ trợ xây mới 3 nhà cho công nhân lao động và sửa chữa nhà cho 3 gia đình công nhân, với tổng trị giá 180 triệu đồng.

Những tháng cuối năm 2020, Công đoàn các KCN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Khảo sát nắm bắt tình hình đời sống việc làm, tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, viên chức, lao động, thăm hỏi tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023 do Tổng LÐLÐ Việt Nam và LÐLÐ tỉnh phát động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Ðổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức Công đoàn” chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp…

Tại hội nghị, 2 cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn của Tổng LÐLÐ Việt Nam; 20 cá nhân và 5 tập thể được Công đoàn các KCN tỉnh tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2015-2020./.

Văn Huỳnh