Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 27-7, Ðảng bộ Tổng Công ty Cổ phần (CP) Dệt May Nam Ðịnh đã tổ chức khai mạc Ðại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự đại hội có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Tiến Trường, Phó Bí thư Ðảng bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ðặng Xuân Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tham dự đại hội có 104 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Ðảng bộ.

Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội Đảng bộ Tổng Công ty CP Dệt may Nam Định.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ðảng ủy, Hội đồng quản trị, Tổng Công ty CP Dệt May Nam Ðịnh đã giữ vững ổn định, từng bước phát triển sản xuất, kinh doanh. Doanh thu tăng gấp 1,5 lần năm 2015 (từ 1.125 tỷ đồng năm 2015 tăng lên 1.729 tỷ đồng năm 2019); thu nhập bình quân của người lao động từ 4,4 triệu đồng/tháng tăng lên 6,5 triệu đồng/tháng; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, trả cổ tức cho cổ đông, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, công nhân. Tổng Công ty đã từng bước thực hiện chiến lược xây dựng chuỗi sản xuất sợi - dệt - nhuộm - may với tổng mức đầu tư giai đoạn 2015-2019 đạt trên 700 tỷ đồng, gồm nhà máy sợi mới tại Khu công nghiệp Hòa Xá với công nghệ hiện đại, đồng bộ, tạo ra thương hiệu mới của sợi Nam Ðịnh, phục vụ chủ yếu cho xuất khẩu và được nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước lựa chọn thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu; năng suất lao động, hiệu quả sản xuất tăng từ 1,5 đến 2 lần. Công tác xây dựng Ðảng có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực. Xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng ủy, Hội đồng quản trị và cơ quan điều hành Tổng Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Công tác phát triển đảng viên được chú trọng. Công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được duy trì nền nếp. Công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được tăng cường. Hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu “Phát triển Tổng Công ty CP Dệt May Nam Ðịnh bền vững trở thành trung tâm Dệt May - Thời trang của tỉnh và Tập đoàn Dệt may Việt Nam”, Ðảng bộ lãnh đạo Tổng Công ty tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư, thực hiện dự án di dời; củng cố và hoàn thiện mô hình tổ chức Tổng Công ty; nâng cao chất lượng và năng suất lao động; đổi mới cơ cấu sản phẩm có giá trị cao, có thương hiệu. Ðẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, tăng cường kinh doanh thương mại, dịch vụ. Phấn đấu sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, người lao động, các cổ đông. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng bộ, hiệu lực điều hành của cơ quan quản lý, phát huy vai trò của các đoàn thể; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8%/năm trở lên; doanh thu xuất khẩu tăng từ 8-10%/năm; kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng từ 8-10%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 8-10%/năm...

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Ðảng bộ Tổng Công ty CP Dệt May Nam Ðịnh và nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ Tổng Công ty cần quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư thực hiện dự án di dời theo hướng vững chắc, hiệu quả, hiện đại hóa thiết bị. Mở rộng đầu tư theo hướng tự động hóa để tăng năng suất lao động gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố và phát triển các cơ sở sản xuất tại các huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn, tiếp tục góp sức vào chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh. Duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất nội bộ Tổng Công ty. Xây dựng thương hiệu mạnh, giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống, củng cố thị trường trong nước và tìm kiếm thị trường mới. Thực hiện tốt Quy chế làm việc của cấp ủy các cấp phù hợp với mô hình Tổng Công ty CP. Phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý điều hành và tổ chức Ðảng, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Có chính sách đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý, kỹ thuật; tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ðảng, tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Ðảng. Phát huy vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn, Ðoàn Thanh niên; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho công nhân lao động, nhất là thế hệ trẻ; thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của người lao động. Ðẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đoàn kết gắn bó, tâm huyết với đơn vị. Không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; công khai, minh bạch trong chi trả tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn