Dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), sáng 27-7-2020, tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Nam Ðịnh, Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ và LLVT tỉnh; Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ và LLVT thành phố Nam Ðịnh đã tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban TVTU: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ðoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Hiền, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Anh Dũng, Giám đốc Sở KH và ÐT; Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Ðịnh; các đồng chí TUV: Khương Thị Mai, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh; Trần Lê Ðoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, LLVT tỉnh và thành phố Nam Ðịnh; đại diện các chức sắc tôn giáo; Ðảng uỷ, UBND các phường Trần Hưng Ðạo, Trường Thi và đại diện các tầng lớp nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Nam Định dự Lễ dâng hương, đặt vòng hoa viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa, tưởng nhớ công lao các Anh hùng Liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vòng hoa của Tỉnh uỷ và Thành ủy Nam Ðịnh mang dòng chữ: “Vô cùng thương tiếc các liệt sĩ”. Vòng hoa của HÐND tỉnh và HÐND thành phố Nam Ðịnh mang dòng chữ: “Tưởng nhớ công lao các liệt sĩ”. Vòng hoa của UBND tỉnh và UBND thành phố Nam Ðịnh mang dòng chữ: “Tổ quốc ghi công các liệt sĩ”. Vòng hoa của Ủy ban MTTQ tỉnh và thành phố Nam Ðịnh mang dòng chữ: “Toàn dân đời đời ghi nhớ công lao các liệt sĩ”. Vòng hoa của LLVT tỉnh và thành phố Nam Ðịnh mang dòng chữ: “Lực lượng vũ trang nhân dân quyết noi gương chiến đấu hi sinh của các liệt sĩ”./.

Tin, ảnh: Viết Dư