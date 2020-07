Bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15-7-1950 - 15-7-2020), ngày 12-7, Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho cựu TNXP Nguyễn Văn Hạng, xóm 16, xã Xuân Phong (Xuân Trường).

Do hoàn cảnh khó khăn, ông Hạng phải sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Trước hoàn cảnh gia đình ông, Tỉnh Đoàn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ ông xây dựng căn nhà mới. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 rộng 40m2, trị giá 126 triệu đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng (trong đó Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do anh em họ hàng gia đình đóng góp).

Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ trong tỉnh, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của các thế hệ TNXP trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Văn Huỳnh