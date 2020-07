Hội thảo "Quản trị dòng tiền hiệu quả"

Ngày 14-7, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT tại Nam Định tổ chức hội thảo "Quản trị dòng tiền hiệu quả cho các nhà đầu tư tài chính trên địa bàn tỉnh".

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán với những nghiệp vụ kinh doanh bao gồm: Hoạt động môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn tài chính doanh nghiệp, tự doanh, bảo lãnh phát hành và quản lý danh mục đầu tư. Tại hội thảo, các nhà đầu tư được nghe đại diện Công ty VNDIRECT thuyết trình về Quản trị dòng tiền hiệu quả với việc đầu tư vào các sản phẩm trái phiếu tại VNDIRECT. Trong đó, 2 dòng sản phẩm trái phiếu DBOND và VBOND thể hiện tính ưu việt nhất trong giai đoạn hiện nay. DBOND là sản phẩm trái phiếu mà nhà đầu tư gián tiếp tham gia vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp; trái phiếu VBOND là hình thức nhà đầu tư trực tiếp mua trái phiếu do doanh nghiệp phát hành, trải nghiệm sự vận động của thị trường với mức rủi ro thấp hơn nhiều so với cổ phiếu và hưởng mức lãi suất cao vượt trội so với gửi tiết kiệm từ 1%-4%/năm. Đặc biệt VNDIRECT cam kết hỗ trợ mua lại trái phiếu bất cứ khi nào khách hàng cần rút vốn. Tại hội thảo, đại diện VNDIREC và các nhà đầu tư đã thẳng thắn trao đổi những thắc mắc xung quanh việc quản lý dòng tiền, đầu tư trái phiếu với đặc thù đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc mô hình nhỏ và vừa.

Hội thảo đã giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích lũy kinh nghiệm để chủ động xây dựng khả năng nhận diện cơ hội, kiểm soát rủi ro, khả năng phán đoán và ra quyết định đầu tư tài chính hiệu quả./.

Nguyễn Hương