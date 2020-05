Khai trương Trung tâm Giới thiệu sản phẩm thủy hải sản sạch Nam Định

Sở NN và PTNT, Hiệp hội Nông sản sạch Nam Định vừa phối hợp tổ chức khai trương Trung tâm Giới thiệu sản phẩm thủy hải sản sạch Nam Định tại đường Võ Nguyên Giáp (thành phố Nam Định).

Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các chuỗi sản xuất, cung ứng nông, lâm, thủy sản phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy hải sản của tỉnh gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm thủy sản tươi sống… Để hỗ trợ tiêu thụ, Sở NN và PTNT đã phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp sạch Nam Định xây dựng Trung tâm Giới thiệu sản phẩm thủy hải sản tươi sống nhằm giới thiệu, cung cấp các sản phẩm thủy sản tươi sống đảm bảo chất lượng tới người tiêu dùng trên địa bản tỉnh. Hiện, Trung tâm đang giới thiệu, cung ứng gần 100 sản phẩm thủy sản tươi sống để đáp ứng đa dạng các nhu cầu tiêu dùng của thị trường; trong đó có các sản phẩm chủ lực như: Tôm, cua, cá bống bớp, cá song, cá mú, ngao… Các sản phẩm được giới thiệu và bán tại Trung tâm là của các cơ sở, doanh nghiệp, hộ nuôi ở các huyện ven biển đã được cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, đồng thời được Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở NN và PTNT) kiểm dịch chất lượng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thu gom, quản lý và cung ứng nguồn thủy hải sản tươi sống do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất, kinh doanh thủy hải sản Sơn Nguyệt ở khu 6, thị trấn Rạng Đông (Nghĩa Hưng) đảm nhận.

Việc khai trương và đưa Trung tâm Giới thiệu sản phẩm thủy hải sản sạch Nam Định vào hoạt động giúp người tiêu dùng trong tỉnh có thêm lựa chọn các sản phẩm thủy hải sản tươi sống chất lượng; đồng thời giúp các cơ sở, doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh hải sản của tỉnh liên kết, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành thủy sản tỉnh phát triển ổn định, tạo thêm việc làm, thu nhập cho nông dân./.

Văn Đại