Lùi thời gian áp dụng bộ câu hỏi mới thi sát hạch lái xe đến 1-8-2020

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản hướng dẫn các Sở Giao thông Vận tải (GTVT), trung tâm đào tạo lái xe sử dụng bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe (SHLX) cơ giới đường bộ. Đáng chú ý, bộ 600 câu hỏi mới dùng để sát hạch cấp giấy phép sẽ được thực hiện từ ngày 1-8-2020, thay vì 1-6-2020 như dự định trước đó.

Cụ thể, để tăng cường chất lượng đào tạo, SHLX; trong đó có cập nhật nhiều nội dung mới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, biên soạn và ban hành bộ 600 câu hỏi dùng cho SHLX cơ giới đường bộ; đồng thời có văn bản hướng dẫn các Sở GTVT sử dụng để SHLX cơ giới đường bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở đào tạo lái xe trên toàn quốc đã dừng tổ chức đào tạo để đảm bảo giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, do đó không thể hướng dẫn học viên làm quen với bộ câu hỏi mới và tổ chức ôn luyện.

Bộ 600 câu hỏi để SHLX cơ giới đường bộ bao gồm 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ; 26 câu về nghiệp vụ vận tải; 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe; 56 câu về kỹ thuật lái xe; 35 câu về cấu tạo và sửa chữa; 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ; 114 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông; 60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho SHLX cơ giới đường bộ.

Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép hạng B2, C, D, E và các hạng F gồm 600 câu; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 gồm 574 câu hỏi trong bộ 600 câu; trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B1 số tự động và hạng B1 gồm 30 câu. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng B2 gồm 35 câu. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép ô tô hạng C gồm 40 câu. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô hạng D, E và các hạng F gồm 45 câu. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4 gồm 25 câu.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng, sửa đổi phần mềm sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với SHLX ô tô và mô tô các hạng và có kế hoạch tập huấn, chuyển giao cho các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm SHLX sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước”, Tổng cục Đường bộ Việt Nam thông tin.

Điểm mới của bộ câu hỏi thi giấy phép lái xe lần này là bổ sung một chương riêng, đây là những câu hỏi điểm liệt. Những câu hỏi này sẽ thể hiện ở chương 8 bao gồm 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Nếu đề thi có 30 câu, học viên làm đúng 29 câu, nhưng sai 1 câu thuộc các câu điểm liệt sẽ bị trượt phần thi lý thuyết./.

Theo VOV