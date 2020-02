Trao tặng gói tầm soát ung thư cho phụ nữ Công an tỉnh

Chiều 20-2, Công an tỉnh và Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cùng một số doanh nghiệp đồng tài trợ đã tổ chức ký kết trao tặng gói tầm soát ung thư cho phụ nữ Công an tỉnh. Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh trao Bằng ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho các nhà tài trợ.

Theo nghiên cứu và thống kê của Bộ Y tế, ung thư cổ tử cung là bệnh lý ác tính đứng hàng thứ tư trên thế giới ở phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi 30 trở lên. Do vậy, phụ nữ trong độ tuổi từ 25-49, phụ nữ có gia đình cần thực hiện xét nghiệm sàng lọc tế bào học (Pap’s mear) để phát hiện các thay đổi tiền ung thư giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư hoặc điều trị ung thư ở giai đoạn sớm. Thấu hiểu vấn đề trên, Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam cùng các Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Trần Lê có trụ sở ở Thủ đô Hà Nội; Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển Công nghệ AnaPath tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số nhà tài trợ tại Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nam Định cùng thực hiện gói tài trợ kit xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung (Max-prep Pap’s Test) cho toàn thể hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Theo biên bản ký kết, gói tài trợ gồm 560 kit xét nghiệm Max-prep Pap’s Test tầm soát tế bào ung thư cho phụ nữ do Hàn Quốc sản xuất phục vụ mục đích tầm soát ung thư cho phụ nữ, mỗi kit xét nghiệm tương ứng một bệnh nhân, được thực hiện trong 1 năm tại Công an tỉnh. Mục đích tầm soát nhằm chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm, góp phần đẩy lùi tỷ lệ phụ nữ mắc phải bệnh này.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các nhà hảo tâm; đồng thời cam kết phát huy hiệu quả của gói tài trợ theo thoả thuận nhằm nâng cao chất lượng sống và chất lượng công tác cho nữ cán bộ Công an tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu