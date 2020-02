Ký kết giao ước thi đua và các chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em năm 2020

Ký kết giao ước thi đua và các chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em năm 2020

Ngày 20-2, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 và ký kết Chương trình phối hợp với các đơn vị: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020-2022. Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tới dự.

Các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị.

Trong những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện tốt các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương; phong trào phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường; các mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế; tổ liên kết, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ… Bên cạnh đó là các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của Phụ nữ Biên phòng; phong trào “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Phụ nữ Công an; phong trào “Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Phụ nữ quân sự… Với các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã thu hút đông đảo phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Đến nay, toàn tỉnh có 413.141 hội viên phụ nữ, đạt 73,4% so với số phụ nữ 18 tuổi trở lên. Trong đó, số nữ công nhân viên chức, hội viên các đơn vị lực lượng vũ trang chiếm 20,8%. Nhiều chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, lao động tiên tiến, phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phụ nữ xuất sắc đạt tiêu chí “Bốn tốt”; nhiều chị được tuyên dương “Thanh niên, phụ nữ Công an tiêu biểu” được các cấp ủy, chính quyền, chỉ huy đơn vị ghi nhận.

Tại hội nghị, các đơn vị đã phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2020 cam kết thực hiện chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em với chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đặt biệt là kết quả, sự đóng góp của các cấp Hội và các tầng lớp phụ nữ trong tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị phối hợp cần thực hiện tốt những nội dung đã triển khai, quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, phát động các tiêu chí thi đua phải phù hợp với điều kiện từng đơn vị, kịp thời suy tôn và nhân rộng những tập thể tiêu biểu xuất sắc, gương điển hình tiên tiến. Các cấp Hội cần chủ động, tích cực tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua, có những đổi mới trong phong trào, tạo động lực mới, phát huy tinh thần yêu nước, sáng tạo, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm của mỗi địa phương, đơn vị và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Tin, ảnh: Hồng Minh