Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hoạt động chuyên môn trong thời gian học sinh tạm nghỉ

Ngày 19-2, Sở GD và ĐT ban hành Công văn 183/SGDĐT gửi Phòng GD và ĐT các huyện/thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở GD và ĐT về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai hoạt động chuyên môn của các cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh tạm nghỉ học.

Theo đó, trong thời gian học sinh tạm nghỉ để phòng, chống dịch, Sở GD và ĐT yêu cầu các đơn vị cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; triển khai tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, hướng dẫn học sinh chủ động phòng tránh cho bản thân và có ý thức bảo vệ cộng đồng; tiếp tục phối hợp với chính quyền, y tế địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn trường học; thường xuyên phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý nắm bắt thông tin về gia đình học sinh có người đi về hoặc tiếp xúc với những người đến từ vùng dịch và tình hình sức khỏe của học sinh để có biện pháp phòng, chống kịp thời; triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại Công văn số 88/SGDĐT-CTTT ngày 31-01-2020 và khuyến cáo của cơ quan chuyên môn; chuẩn bị đầy đủ điều kiện và phương tiện để phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế như: xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn, khẩu trang...; tăng cường công tác vệ sinh trường, lớp; không để dịch bệnh do Covid-19 lây lan trong các cơ sở giáo dục; cập nhật ghi chép nhật ký công tác điều hành việc phòng, chống dịch hàng ngày; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tại thông báo số 122/TB-SGDĐT ngày 7-2-2020 của Sở. Về công tác quản lý, trong thời gian học sinh tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị, các sở giáo dục vẫn làm việc theo sự phân công của hiệu trưởng, tuyệt đối không được lợi dụng thời gian tạm nghỉ của học sinh để làm công việc riêng (đi lễ hội, du lịch...), không tổ chức dạy thêm, học thêm. Các đơn vị điều chỉnh bổ sung kế hoạch giáo dục của nhà trường trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, trong đó chú trọng kế hoạch hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn theo hướng tăng cường đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, điều chỉnh kế hoạch hoạt động của giáo viên chủ nhiệm. Đối với việc hướng dẫn học sinh tự học, các đơn vị tham khảo các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin miễn phí để triển khai hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập, kiểm tra đánh giá tại nhà như: hệ thống Mạng xã hội học tập viettelstudy.vn, chương trình VNPT E-Learning; hệ thống học trực tuyến https://congdong.edu.vn/; hệ thống tại các lớp học trực tuyến https://schoolbus.vn, các mạng xã hội...; chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp để được hỗ trợ và hướng dẫn khai thác nội dung và sử dụng hệ thống hoặc liên hệ với Sở GD và ĐT để kết nối với đơn vị cung cấp. Các trường THPT, các trung tâm GDTX xây dựng thời khóa biểu từng môn để hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập, củng cố kiến thức; mỗi khối lớp tập trung vào một số môn theo kế hoạch của nhà trường và theo nhu cầu của học sinh; từng tổ/nhóm chuyên môn thống nhất nội dung và hình thức hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thông qua các chuyên đề, hệ thống câu hỏi/bài tập kiểm tra đánh giá. Phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc quản lý, đôn đốc học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập; quản lý, phòng ngừa việc học sinh lợi dụng nghỉ học để tụ tập đi chơi hoặc tham gia vào các hoạt động không lành mạnh. Phòng GD và ĐT các huyện, thành phố hướng dẫn các nhà trường xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập và tự học ở nhà; chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non hướng dẫn cha mẹ của trẻ về chế độ dinh dưỡng theo yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non để tăng sức đề kháng cho trẻ trong mùa dịch. Lưu ý: Việc giao nhiệm vụ học tập cho học sinh để học sinh tự học, tự ôn tập cần phải cụ thể, chi tiết để học sinh có thể hoàn thành được nhiệm vụ học tập, tránh quá tải; thường xuyên có sự tương tác giữa giáo viên với học sinh để giải đáp những thắc mắc trong quá trình học sinh tự học, ôn tập; theo dõi, thu nhận kết quả và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Đề nghị UBND huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trong việc quản lý học sinh trên địa bàn./.

Minh Thuận