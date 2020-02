Công an Vụ Bản tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự

Ngay từ đầu xuân Canh Tý 2020, Công an Vụ Bản đã chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường chỉ đạo, quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT); phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện các mô hình, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, “Ba an toàn”... tại các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Bên cạnh đó, Công an huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao huyện mở chuyên mục ANTT, phát 3 lần trong tuần để phổ biến các văn bản pháp luật; cập nhật tình hình ANTT trên địa bàn; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm; cảnh báo thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Tổ chức kẻ, vẽ khẩu hiệu, treo băng rôn trên các tuyến giao thông, khu vực tập trung đông người tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Do thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình ANTT ở Vụ Bản có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm trước) liên quan đến trộm cắp tài sản, đánh nhau, cố ý gây thương tích.

Thời gian tới, Công an Vụ Bản đẩy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông ban đêm; tăng cường hoạt động của tổ tuần tra đặc biệt để quây ráp hình sự, ngăn chặn các hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản; gọi răn đe hơn 100 đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng mắc tệ nạn xã hội trên địa bàn quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp./.

Xuân Thu