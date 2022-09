Đón Bằng ghi danh thực hành Then của Việt Nam là di sản văn hóa của nhân loại

Tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức lễ đón Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 12-12-2019, tại Phiên họp Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 14 của UNESCO diễn ra tại nước Cộng hòa Colombia, “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Then vừa là một loại hình văn nghệ dân gian, vừa là một biểu hiện của tín ngưỡng dân gian. Thực hành Then là nghi lễ không thể thiếu trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái ở các tỉnh miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Với những giá trị nghệ thuật độc đáo của mình, Then đã góp phần hun đúc tâm hồn, tình cảm và ý chí, khát vọng vươn lên, xây đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Thái, được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam sẽ diễn ra tại Quảng Trị từ 23 đến 25-9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Văn bản số 3317/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Việt Nam năm 2022.

Theo đó, lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25-9-2022 tại Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Lễ hội có chủ đề “Hành trình tinh hoa” nhằm khơi gợi thông điệp trải nghiệm về không gian văn hoá riêng đầy ấn tượng của Việt Nam với khoảng 100 gian hàng giới thiệu ẩm thực đặc sản 3 miền Bắc - Trung - Nam. Lễ hội góp phần tôn vinh sự đa dạng, đặc sắc của nền ẩm thực Việt Nam nói chung và ẩm thực miền Trung nói riêng trong chuỗi các hoạt động kích cầu, mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Chung kết Sao Mai 2022 có 18 thí sinh tranh tài

Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Sao Mai 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng với 4 đêm thi (ngày 18, 25-9 và 2, 9-10) và 2 đêm biểu diễn (ngày 11-9 và 16-10).

Vòng Chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022 có 18 thí sinh tranh tài, được Ban tổ chức cân nhắc lựa chọn trên cơ sở số lượng thí sinh dự thi đông, có chất lượng tốt và đồng đều. Việc tăng thêm 3 thí sinh so với dự kiến ban đầu do Ban tổ chức mong muốn trao cơ hội cho nhiều thí sinh có chất lượng hơn. Đây cũng là yếu tố khiến sự cạnh tranh giữa các thí sinh sẽ càng quyết liệt hơn. Theo đó 4 đêm thi là những thử thách riêng biệt, phù hợp với từng phong cách âm nhạc nhằm chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất, 2 đêm biểu diễn là dịp để khán giả, các ca sĩ Sao Mai và thí sinh được gặp gỡ, hội ngộ, hoà mình trong không gian âm nhạc nhiều cảm xúc./.

