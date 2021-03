Hỗ trợ kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển an toàn, bền vững

Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Trực đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn làm tốt vai trò hỗ trợ kinh tế nông nghiệp của địa phương phát triển an toàn, bền vững.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Nam Trực và Sở NN và PTNT kiểm tra quá trình sinh trưởng phát triển của giống khoai tây Actrice.

Với quyết tâm đưa thêm các giống cây trồng mới có tiềm năng, năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng với thời tiết, khí hậu và chất lượng thương phẩm tốt vào sản xuất, vụ đông năm 2020, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Trực phối hợp với Phòng NN và PTNT, Công ty cổ phần GVA triển khai mô hình trình diễn trồng giống khoai tây Actrice tại các xã đồng màu của huyện. Mô hình được trồng tại 150 hộ với quy mô 45ha của 4 xã: Nam Dương, Nam Hùng, Nam Hoa và thị trấn Nam Giang. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc nên củ khoai phát triển sớm, tập trung, mỗi khóm có từ 5-7 củ; tỷ lệ củ khoai thương phẩm đạt trên 80%; năng suất trung bình đạt 25-30 tấn/ha, tương đương từ 800kg đến 1 tấn/sào, so với giống khoai tây Marabel trồng đối chứng thì giống khoai tây Actrice có năng suất trung bình cao hơn 1,5 tạ/sào. Củ khoai có hình oval tròn, vỏ vàng sáng, ruột vàng, mắt củ nông, vị ngon, phù hợp nấu các món ăn tươi. Toàn bộ số khoai tây thương phẩm được Công ty cổ phần GVA bao tiêu với hiệu quả kinh tế thu được cao hơn 1 triệu 125 nghìn đồng so với giống khoai tây đối chứng. Giống khoai tây Actrice có thể trồng trên nhiều loại đất, thích hợp nhất trên đất cát pha, đất thịt pha nhẹ và có khả năng chống chịu nhiệt, hạn và các loại sâu, bệnh tương đối tốt. Đây chỉ là một trong nhiều hoạt động thiết thực của Trung tâm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp huyện phát triển theo hướng nâng cao giá trị thu nhập cho nông dân và thúc đẩy tăng trưởng ngành.

Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết: Ngay sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập các trạm: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y, Khuyến nông, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nam Trực đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ hợp lý; đồng thời chủ động tham mưu cho UBND huyện, tích cực phối hợp với Phòng NN và PTNT và các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, bệnh hại trên cây trồng, nhất trên lúa vụ xuân và vụ mùa. Cụ thể, Trung tâm đã tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản, kế hoạch thực hiện Tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng, ra thông báo phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng kịp thời... giúp công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, vật nuôi hiệu quả; tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra, dự tính, dự báo thời gian phát sinh, mức độ gây hại và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng trừ dịch hại trên đồng ruộng; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng, nhân rộng các mô hình khuyến nông và phòng chống dịch bệnh động vật… Trong công tác thú y, mặc dù quá trình triển khai còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ chuyên môn từ huyện đến cơ sở nên công tác tiêm phòng đạt kết quả khá, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trong năm 2020, toàn huyện đã tiêm vắc-xin phòng dịch tả cho 18.430 con lợn, tiêm vắc-xin lở mồm, long móng cho 9.270 con trâu, bò, dê, lợn nái con và vắc-xin dại cho 7.810 con chó mèo. Phân công cán bộ phụ trách cơ sở, thường xuyên kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh. Chỉ đạo trưởng thú y các xã, thị trấn nắm chắc tình hình chăn nuôi, giám sát dịch bệnh tới tận hộ chăn nuôi. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh (Sở NN và PTNT), cơ quan liên ngành kiểm tra 20 cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giết mổ, chế biến sản phẩm động vật, tiến hành lấy mẫu giám định vi-rút bệnh dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm; tổ chức các lớp tập huấn cho người dân về mô hình xử lý chất thải chăn nuôi kết hợp giữa bể lắng tách phân, chất thải rắn trước hầm biogas với ủ phân composit tại các xã, thị trấn; tập huấn triển khai Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, kỹ thuật tiêm phòng, chuyên môn vào 2 đợt tiêm phòng chính vụ cho thú y cơ sở. Bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác cho trưởng thú y các xã, thị trấn, kịp thời động viên thú y xã làm tốt nhiệm vụ được giao. Phát động, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch; tiếp nhận và cấp phát 1.000 lít thuốc sát trùng cho các địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong năm qua, Trung tâm đã tập trung điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn các biện pháp diệt chuột, cỏ dại, ốc bươu vàng hại lúa. Hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, bảo vệ mạ xuân, phòng trừ bệnh chết chòm do ngộ độc hữu cơ, do nấm trên mạ gieo nền cứng. Hướng dẫn phòng ngừa bệnh lùn sọc đen hại lúa xuân, thu thập mẫu rầy gửi giám định vi-rút gây bệnh lùn sọc đen theo chỉ đạo của tỉnh; điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ bệnh đạo ôn lá hại lúa xuân. Thu thập mẫu rầy, mẫu lúa chét, cỏ dại họ hòa thảo, mạ mùa, lúa cấy... gửi giám định vi-rút gây bệnh lùn sọc đen và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa trên lúa mùa. Điều tra, dự tính, dự báo và hướng dẫn phòng trừ rầy lưng trắng, rầy nâu trên lúa. Nhờ đó mức độ gây hại nhẹ, ảnh hưởng không nhiều tới năng suất và chất lượng cây trồng. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện cùng các xã, thị trấn mở hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân và vụ mùa cho nông dân 20 xã, thị trấn trong huyện. Tuyển sinh và mở 6 lớp đào tạo nghề cho nông dân về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi gà, vịt, ngan, ngỗng, uốn tỉa cây cảnh. Thông qua các lớp tập huấn giúp nông dân tiếp thu, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh gây hại và sản xuất có hiệu quả. Trong công tác phòng chống dịch bệnh động vật, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Nam Trực phân công cán bộ tăng cường bám sát cơ sở nắm chắc tình hình chăn nuôi, giám sát dịch bệnh trên đàn vật nuôi; xác minh, báo cáo kịp thời khi có ổ dịch phát sinh. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các địa phương triển khai lấy mẫu giám sát chủ động dịch bệnh động vật trên cạn. Cụ thể, đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cúm gia cầm A/H5N6, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, mẫu bệnh phẩm lợn tại các hộ giết mổ ở các xã, thị trấn; tiến hành giám sát các bệnh dịch tả lợn châu Phi, dịch tả lợn cổ điển, tai xanh. Kết quả hầu hết các mẫu bệnh phẩm đều âm tính; riêng bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tại các xã Hồng Quang, Nam Hùng dương tính. Ngay sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chuyên môn, Trung tâm đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Phòng NN và PTNT huyện tổ chức tiêu hủy 1 con bò của hộ chăn nuôi ở xã Hồng Quang theo đúng quy trình phòng dịch, đồng thời hướng dẫn chính quyền cơ sở và người chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống, xử lý kịp thời không để nguồn bệnh phát tán ra diện rộng.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho người dân; làm tốt công tác dự tính, dự báo chính xác các đối tượng dịch hại trên cây trồng; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Đại