Các ngân hàng đẩy mạnh huy động vốn ngay từ đầu năm

Năm 2021, chính sách tiền tệ được giới chuyên môn dự báo sẽ duy trì trạng thái nới lỏng nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó. Mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giữ ở mức thấp. Do đó, nhiều ngân hàng tập trung nỗ lực ngay từ những ngày đầu tiên của năm để đảm bảo chỉ tiêu huy động vốn được giao.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, cơ cấu lãi suất huy động của ngân hàng được dự báo trong năm 2021 không thể cao hơn so với năm 2020 hoặc có thể giảm thêm. Nguyên nhân chính do đại dịch COVID-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kéo theo đó nhu cầu tín dụng cũng sụt giảm. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng không thể để lãi suất huy động quá cao sẽ gây áp lực về chi phí đầu vào cho chính các ngân hàng khi không thể thúc đẩy cho vay. Đặc biệt, hiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang rất dồi dào cũng tạo điều kiện cho các ngân hàng tập trung thu hút nguồn tiền gửi trung - dài hạn để cơ cấu lại nguồn vốn theo hướng bền vững hơn. Bên cạnh đó, do lãi suất tiền huy động vốn đang ở mức thấp kỷ lục so với nhiều năm trước nên khó thu hút tiền gửi của người dân. Do đó, nhiều ngân hàng tập trung đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, tặng quà để thu hút dòng tiền từ người dân, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ tiết kiệm online với lãi suất ưu đãi hơn so với gửi tiết kiệm tại quầy từ 0,2-0,3%/năm.

Khách hàng giao dịch huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bắc Nam Định.

Tính đến ngày 22-1-2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên toàn địa bàn tỉnh đạt 78.396 tỷ đồng, tăng 348 tỷ đồng, tương đương 0,45% so với năm 2020. Trong đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Nam Định có tăng trưởng khá về huy động, đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng, tương đương 3,73% so với năm 2020; Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) Chi nhánh Nam Định huy động đạt 1.378 tỷ đồng, tăng 2,38% so với năm 2020; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Nam Định huy động vốn đạt 3.527 tỷ đồng, tăng 5,57% so với năm 2020… Hiện tại, mới chỉ có Vietcombank Nam Định điều chỉnh giảm lãi ở một số kỳ hạn. Ngược lại, các chi nhánh Vietinbank, BIDV và Agribank trên địa bàn tỉnh luôn có biểu lãi suất khá tương đồng và cùng tiếp tục duy trì mức lãi suất cũ đã công bố vào đầu tháng 12 năm ngoái; cùng có mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) Chi nhánh Nam Định điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm ở tất cả các kỳ hạn, cụ thể kỳ hạn 3 tháng có mức lãi suất tiết kiệm là 2,85%, 6 tháng là 4,2%/năm, 12 tháng là 4,4%/năm và 24 tháng là 4,9%/năm. Với biểu lãi suất này, Techcombank Chi nhánh Nam Định nằm trong nhóm những ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm thấp nhất trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, duy nhất có Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Nam Định, lãi suất được điều chỉnh tăng với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng so với tháng 12-2020; cụ thể kỳ hạn 12 tháng tăng thêm 0,8% lên 5,7%/năm; kỳ hạn 24 tháng tăng 0,7% lên 5,7%/năm. Hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn đều chủ động duy trì mức lãi suất huy động hiện hữu, đồng thời phân công cán bộ tín dụng tiếp cận khách hàng doanh nghiệp, tổ chức có nguồn tiền lớn; quán triệt tới cán bộ giao dịch yêu cầu làm việc với tinh thần phục vụ khách hàng nhanh nhất, hỗ trợ tạo thuận lợi tối đa về thủ tục cho khách hàng. Tại các ngân hàng, giao dịch tại quầy hàng ngày vẫn luôn tấp nập, khá đông khách hàng đến gửi tiền tiết kiệm.

Đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn tỉnh, công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch các xã, thị trấn vẫn diễn ra khá sôi động do gửi tiết kiệm vẫn là một kênh đầu tư được nhiều người dân lựa chọn. Nhằm đẩy mạnh công tác huy động vốn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc gửi tiền tại Ngân hàng CSXH để chung tay trên tinh thần “tích tiểu thành đại” tạo nguồn tiền góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch tập trung cao độ cho nhiệm vụ huy động vốn ngay từ những tháng đầu năm, chủ động có các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn phù hợp với điều kiện từng địa phương; phân giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ theo tháng, quý, năm làm cơ sở đánh giá, bình xét lương, thi đua hàng tháng, quý, năm. Mức vận động tiết kiệm tăng theo các năm. Bắt đầu từ tháng 11-2020, mức vận động tiết kiệm sẽ tăng lên từ 70-100 nghìn đồng/hộ/tháng. Các tổ tiết kiệm và vay vốn sẽ căn cứ vào điều kiện của từng hộ gia đình để vận động tiết kiệm hàng tháng cho phù hợp. Các gói tiết kiệm cũng được mở rộng hơn, đa dạng hơn với nhiều hình thức, có thể gửi tiết kiệm theo tháng, theo năm và dài hơn theo sự thỏa thuận giữa khách hàng với ngân hàng CSXH huyện. Hình thức gửi tiết kiệm này được triển khai ngay tại điểm giao dịch ở các xã, thị trấn nên rất tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm, tiết giảm chi phí đi lại trong nhân dân. Đặc biệt, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của Ngân hàng CSXH hiện tương đương với mức lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại nên ngày càng thu hút nhiều người dân tham gia. Việc huy động tiền gửi tiết kiệm theo hình thức này đã lan tỏa mạnh mẽ, từng bước hình thành ý thức tiết kiệm của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân đều có thể thực hành tiết kiệm, kể cả những người có số tiền nhỏ cũng có thể thực hành tiết kiệm. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân nhằm bổ sung thêm nguồn vốn cho ngân hàng để giúp các đối tượng chính sách được tiếp cận thụ hưởng vốn vay ở mức cao hơn, đáp ứng yêu cầu đầu tư, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với tranh thủ huy động vốn, bám sát chỉ đạo của Chính phủ về việc ăn Tết gọn, bắt tay vào việc ngay kỳ nghỉ Tết, các ngân hàng thương mại trên địa bàn cũng đẩy mạnh triển khai kế hoạch giải ngân vốn sớm chú trọng vào các lĩnh vực: phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; cho vay xuất khẩu, tiêu dùng; cho vay theo các chương trình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh./.

Bài và ảnh: Đức Toàn