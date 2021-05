tin trong nước

Hà Nội: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội vẫn đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kiên trì thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế. Trong tháng 5, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 110.606 tỷ đồng (bằng 44% dự toán thành phố giao). Chi ngân sách địa phương ước thực hiện là 23.711 tỷ đồng, đạt 21,8% dự toán. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,8% so tháng 4 và tăng 5,1% so cùng kỳ năm 2020. Lũy kế năm tháng đầu năm 2021, IIP tăng 9,4% so với năm tháng đầu năm 2020…

Phấn đấu thực hiện vượt kế hoạch chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021 (hơn 7,5%), thành phố xác định trong tháng 6 và những tháng tới, cùng với tiếp tục phòng, chống dịch COVID-19, sẽ tăng cường triển khai các giải pháp nhằm lấy lại đà tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế, trong đó chú trọng phát triển lĩnh vực có nhiều tiềm năng, tăng trưởng tốt như: công nghiệp chế biến, chế tạo... Thành phố tập trung huy động nhiều nguồn lực, kích thích hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục đầu tư nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cụm công nghiệp; thực hiện các giải pháp thu ngân sách bền vững; đôn đốc thu nợ thuế, tiền thuê đất; khai thác các khoản thu, nhất là từ đất và đấu giá đất, tiền thuê đất nộp một lần; bảo đảm chi ngân sách đúng luật, hiệu quả, kịp thời. Thành phố sẽ rà soát từng dự án đầu tư công để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, tạo vốn kích thích hoạt động phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh: Yêu cầu doanh nghiệp giảm tối thiểu 50% công nhân đến làm việc

Chiều 29-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, đặc biệt đã phát hiện các ca mắc trong khu công nghiệp, song song với kiểm soát tốt dịch bệnh trong các khu dân cư, hiện tỉnh đang quyết liệt phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp trong những khu công nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, tổ chức cho người lao động ở tạm trong doanh nghiệp để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, điện nước, chiếu sáng, thông gió, vệ sinh, an toàn thực phẩm... Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp các sở, ngành và địa phương xây dựng “Quy chế phối hợp tạm thời quản lý người lao động và người nước ngoài ở tạm trong các doanh nghiệp nhà máy vừa để cách ly, vừa tham gia sản xuất để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh”... Trên tinh thần quy chế trên, các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô tập trung đông người căn cứ thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, chia sẻ và đồng hành cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Đồng thời, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương cần chủ động phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt “mục tiêu kép” của Chính phủ./.

PV