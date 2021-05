tin trong nước

Hà Giang: Cá bỗng được cấp chỉ dẫn địa lý

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00105 cho sản phẩm cá bỗng Hà Giang. Sở NN và PTNT tỉnh Hà Giang là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

Cá bỗng là loại cá quý hiếm, phân bố tự nhiên ở vùng trung và thượng lưu các sông lớn ở các tỉnh phía Bắc như sông Lô, sông Gâm và sông Miện. Cá bỗng là một trong 5 loài cá “tiến vua” bởi chất lượng thịt thơm ngon.

Hiện nay, cá bỗng đã nằm trong sách đỏ thuộc diện cần bảo vệ khẩn cấp, cấp độ V. Đây là loài thành thục muộn, nuôi khoảng 10 năm cá bỗng mới bắt đầu sinh đẻ, nhưng tỷ lệ sống thấp, chỉ khoảng từ 30% đến 40%. Trước thực trạng đó, nhằm bảo vệ được nguồn gene quý, Trung tâm Thủy sản Hà Giang, được sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 1, đã thực hiện thành công kỹ thuật cho cá bỗng sinh sản nhân tạo và trung tâm trở thành đơn vị đầu tiên làm chủ kỹ thuật nhân giống, sinh sản nhân tạo cá bỗng, nhờ đó, Hà Giang chủ động nguồn giống để phát triển nghề nuôi cá bỗng, đồng thời bảo vệ được nguồn gene quý cá bỗng Hà Giang.

Bình Dương: Có thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước

Kết quả khảo sát sơ bộ về mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê cho thấy, Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước về mức thu nhập bình quân đầu người, đạt 7,019 triệu đồng/tháng. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với mức 6,537 triệu đồng/tháng; Hà Nội đứng thứ ba với mức 5,981 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân đầu người của cả nước theo giá hiện hành đạt 4,23 triệu đồng/tháng. Trong đó, thu nhập của khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng/người/tháng, khu vực nông thôn đạt 3,480 triệu đồng/người/tháng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ, cao gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Mặc dù thu nhập của dân cư giảm 2% so với năm 2019 nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn giảm do Chính phủ thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Mức sống vẫn có sự cách biệt khá xa giữa thành thị và nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa các vùng./.

PV