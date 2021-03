Nghệ An: Khôi phục, phát triển nghề nuôi hươu

Tại một số địa phương trong tỉnh Nghệ An, nông dân đang khôi phục, phát triển nghề nuôi hươu để giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Đã tồn tại từ hàng chục năm nay, nhưng do nhiều biến động về thị trường và những khó khăn khác, nên nghề nuôi hươu đã có những thời điểm giảm về quy mô, số lượng hộ nuôi. Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, là một trong những vùng trọng điểm nuôi hươu của tỉnh Nghệ An. Hiện nay, trên địa bàn xã có 60 hộ nuôi hơn 300 con hươu. Do phục hồi, phát triển nghề nuôi hươu nên tại địa phương, nhiều hộ đã có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều nghề khác ở nông thôn. Nghệ An đang khuyến khích nông dân khôi phục và phát triển nghề nuôi hươu dựa trên điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm nuôi trong dân. Một số địa phương như huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển mô hình nuôi hươu tập trung, quy mô lớn, gắn với xây dựng thương hiệu để ổn định đầu ra cho nghề nuôi hươu ở địa phương.

Đồng Tháp: Thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ số, tự động hóa, quản trị tiên tiến, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản.

Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản. Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp công nghệ số, tự động hóa, quản trị tiên tiến, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, hình thành trung tâm cơ giới hóa nông nghiệp và phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Kế hoạch xác định thu hút khoảng 5% doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trong tổng số DN đầu tư trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực); đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các dự án đầu tư của các tập đoàn lớn... UBND tỉnh Đồng Tháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào phát triển hệ thống cung ứng và phân phối nông sản, xây dựng chợ đầu mối/trung tâm phân phối nông sản hiện đại; trung tâm đấu giá, sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, đấu giá các mặt hàng nông sản; ưu tiên thu hút đầu tư vào phát triển các dịch vụ du lịch./.

