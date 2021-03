Cà Mau: Nỗ lực cấp thẻ căn cước công dân

Cuối tuần đầu tiên trong tháng 3 vừa qua, thời điểm Cà Mau được Bộ Công an trang bị đủ 20 bộ thiết bị chuyên dụng, việc cấp CCCD đã có những chuyển biến tích cực, số hồ sơ thu nhận tiếp tục tăng lên từng ngày. Tính đến ngày 20-3, toàn tỉnh Cà Mau đã thu nhận tổng cộng 44.438 hồ sơ cấp CCCD.

Ðến thời điểm hiện tại, Cà Mau có 20 bộ trang thiết bị chuyên dụng cấp CCCD, được phân bố đều cho các đơn vị chuyên trách trong tỉnh. Lực lượng chuyên trách chia thành mười tổ cấp CCCD, vận chuyển máy móc xuống tận các xã, phường vùng sâu, vùng xa để tiện đường và thời gian đi lại cho dân. Ðể xúc tiến nhanh việc cấp thẻ CCCD, Công an tỉnh huy động đến 360 lực lượng chuyên trách, làm việc 3 ca/ngày (mỗi ca trực sáu người), đôi khi đến tận 1-2 giờ sáng hôm sau mới xong việc. Nhờ nỗ lực vượt khó ấy tiến độ cấp thẻ CCCD trong những ngày gần đây ở Cà Mau đạt và vượt chỉ tiêu. Công an tỉnh Cà Mau đang dồn toàn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành việc cấp 732 nghìn thẻ CCCD ở Cà Mau vào ngày 1-7-2021, đạt và vượt chỉ tiêu Bộ giao. Ðể hiện thực hóa mục tiêu nêu trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thủ trưởng các đơn vị, Công an huyện, thành phố Cà Mau hằng ngày sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra tại địa điểm cấp CCCD trên địa bàn tỉnh. Song hành với đó, công an các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để huy động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên phối hợp tham gia vận động nhân dân ủng hộ, tự giác đi đến nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD nơi gần nhất.

Thái Bình: Giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình "5 tại chỗ"

Năm 2020, tỉnh Thái Bình áp dụng phương án giải quyết thủ tục hành chính công “5 tại chỗ” từ tiếp nhận hồ sơ đến thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Sau hơn một năm thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thủ tục, thời gian, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trong năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã giải quyết gần 78.400 hồ sơ, trong đó 71.400 hồ sơ được giải quyết theo phương án “5 tại chỗ” bảo đảm trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Bên cạnh ưu điểm, việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” ở tỉnh cũng còn một số khó khăn, vướng mắc như công tác bố trí cán bộ, công chức chưa hợp lý, giải pháp phần mềm thiếu đồng bộ... Ðể khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả của mô hình, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ và phấn đấu năm 2021 đưa 100% thủ tục hành chính ra thực hiện theo phương án “5 tại chỗ”. Ðồng thời, các đơn vị thực hiện tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số trong việc giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện việc niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh; tổ chức tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại của tổ chức, cá nhân thông qua việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân./.

