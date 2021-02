Thái Nguyên: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 580 hợp tác xã (HTX) hoạt động trên các lĩnh vực với hơn 42 nghìn thành viên và người lao động. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Nguyên chú trọng đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX với hệ thống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa gắn với phát triển làng nghề và du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 30 HTX trở lên; đến cuối năm 2025 phát triển thêm năm liên hiệp HTX; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt hơn 65%; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX hằng năm tăng từ 10% trở lên... Để đạt các mục tiêu, cùng với xây dựng, thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; đầu tư nguồn lực hỗ trợ các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị, HTX sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh và hỗ trợ nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm của các HTX nói chung. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của HTX được coi trọng, trở thành nhiệm vụ thường xuyên nhằm kịp thời đánh giá tình hình, động viên, khen thưởng những mô hình HTX hoạt động có hiệu quả, phát hiện và chấn chỉnh các vi phạm.

An Giang: Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Tỉnh An Giang hiện có 1.772 mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực; thông qua hiệu quả hoạt động của các mô hình, các tập thể, cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh đã đóng góp và vận động đóng góp được hơn 100 tỷ đồng phục vụ công tác an sinh xã hội và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Để duy trì và nhân rộng các mô hình dân vận khéo, tỉnh An Giang chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân, nhất là giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc chính đáng; giải quyết công việc liên quan đến nhân dân công khai, minh bạch. Thực hiện công tác tiếp công dân đầy đủ, đúng quy định, giải quyết đúng pháp luật đơn, thư của công dân ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, nhất là vai trò của người đứng đầu đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm ở địa phương được dư luận quan tâm. Chú trọng phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; vai trò của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp./.

