Đến 1-7, mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử

Bộ Công an cho biết sẽ khai trương, đưa vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) vào ngày 25-2. Theo Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư (Bộ Công an), sau khi bấm nút khai trương, mục tiêu đến 1-7-2021 sẽ cấp được 50 triệu thẻ CCCD có gắn chíp điện tử.

Hiện nay, cả nước đã cấp hơn 29 nghìn thẻ CCCD gắn chíp điện tử, trong đó đã cấp cho 1.369 đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng. Nhiều tỉnh, thành phố lớn đã có kinh nghiệm trong việc cấp CCCD sẽ đẩy mạnh công tác này, sau đó sẽ tăng cường, hỗ trợ cho các tỉnh còn lại. Cũng theo Thượng tá Tô Anh Dũng, việc cấp CCCD sau khi bấm nút khai trương sẽ có những giải pháp tạo thuận lợi cho người dân. Các đối tượng tạm trú trước đây không được cấp thì thời gian tới sẽ cấp. Người dân sinh sống, làm việc tạm trú ở Hà Nội, nếu trước đây phải về địa phương, nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục cấp căn cước, hiện nay có thể làm thủ tục cấp ở Hà Nội.

Một thuận lợi nữa là người dân cũng không cần mang nhiều giấy tờ khi làm thủ tục cấp CCCD. Người dân chỉ cần đọc tên tuổi, địa chỉ, quê quán,... hoặc đọc số chứng minh thư nhân dân cũ là cán bộ tiếp nhận sẽ tra ra thông tin cá nhân trên máy. Người dân làm thủ tục chỉ cần thực hiện những bước như: chụp ảnh, lăn tay, xác định những dấu hiệu nhận dạng,... để tiến hành cấp CCCD.

Thời gian qua, hai dự án quan trọng do Bộ Công an chủ trì đã được đẩy nhanh tiến độ. Bộ Công an đã rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư trên toàn quốc với 17 trường thông tin theo quy định tại Luật CCCD; đồng thời triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thông tin dân cư chính xác, cập nhật thường xuyên theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”.

Theo thống kê, đến hết tháng 1-2021, Bộ Công an đã thu thập được hơn 86 triệu phiếu và nhập được hơn 81 triệu phiếu vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thiết kế để kết nối, cho phép các hệ thống thông tin khác khai thác thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NGSP và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Công an cũng đã phối hợp với Bộ Tư pháp cấp và trả thành công hơn 4,8 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh từ ngày 1-1-2016 trên toàn quốc. Những số liệu về số sinh, số tử, thông tin người dân thay đổi nơi ở, nơi cư trú,... sẽ luôn được cập nhật.

Vấn đề an toàn, an ninh thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đảm bảo ở mức độ cao về hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, bảo mật... Về đường truyền có 10.527 xác thực/ký số toàn vẹn dữ liệu và bảo mật kênh truyền do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp. Hệ thống đáp ứng an ninh an toàn thông tin cấp độ 4./.

Theo baotintuc.vn