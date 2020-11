tin vắn trong nước

TP Hồ Chí Minh: Ra mắt Hội đồng tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức ra mắt Hội đồng tư vấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2020-2030. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự sự kiện.

Hội đồng tư vấn ứng dụng AI được UBND thành phố Hồ Chí Minh thành lập gồm 18 thành viên là những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu về AI trong nước và nước ngoài. Các thành viên tham gia quá trình xây dựng chương trình trọng điểm về nghiên cứu và phát triển ứng dụng AI tại thành phố trong giai đoạn 2020-2030 nhằm phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa hành lang công nghệ then chốt phục vụ chuyển đổi số, cung cấp giải pháp cho các dịch vụ và sản phẩm thông minh.

Để phát triển nhanh AI, trong hai năm tới Thành phố Hồ Chí Minh phải tăng tốc số hóa, hoàn thành cơ bản số hóa chính quyền và từng ngành công nghiệp phối hợp để các năm tiếp theo triển khai ứng dụng tạo động lực phát triển cho thành phố...

Đắk Lắk: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, hiện tình hình dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây lan trên diện rộng. Do đó khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Tính đến 3-11-2020 dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 42/184 xã/phường ở tất cả 15 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Đắk Lắk; trong đó có 4 xã phát sinh mới, 38 xã tái phát lại. Riêng trong tháng 10-2020, dịch bệnh đã phát sinh thêm 40 hộ tại 8 xã/phường. Tổng số lợn mắc bệnh, chết buộc tiêu hủy là 1.441 con (lợn giống: 142 con, lợn thịt và con: 1.299 con). Tổng số khối lượng tiêu hủy 66.320,5kg.

Nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh tái phát tại địa phương là do vi rút tồn tại trong môi trường tại các ổ dịch cũ, trong khi bệnh chưa có vắc xin phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu; Dịch bệnh xảy ra rải rác ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chuồng trại tạm bợ, không bảo đảm thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học. Nhiều hộ dân mua giống lợn về nuôi tái đàn không đảm bảo an toàn dịch bệnh, lợn mua không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch, mang trùng, từ đó phát tán thành dịch bệnh./.

