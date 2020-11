Dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt trên 8 tỷ USD

Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam quý IV-2020 sẽ đạt khoảng 2,3 tỷ USD, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Với dự báo này, xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt 8,23 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2019.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10-2020 ước đạt 840 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2020 đạt gần 6,88 tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng năm 2020, chiếm 59,7% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản lần lượt là Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Một số thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong 9 tháng năm 2020 gồm: Thụy Sỹ tăng 62,5%; Campuchia tăng 37,4%; Romania tăng 28,9%; Anh tăng 22,9%.

Trên thị trường thế giới, theo số liệu mới nhất của Cục Nghề cá biển Hoa Kỳ (NMFS), giá trung bình của cá tra phile đông lạnh nhập khẩu trong tháng 8-2020 tại Mỹ là 2,72 USD/kg, tăng 1,11% so với tháng 7-2020 và thấp hơn 21,6% so với cùng tháng năm 2019. Giá bình quân nhập khẩu tôm của Mỹ trong tháng 8-2020 đạt 8,51 USD/kg, tăng 1,3% so với tháng 7-2020.

Tại thị trường trong nước, giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10-2020 có sự phục hồi khá mạnh, dao động quanh mức 21-22 nghìn đông/kg đối với cá tra loại I.Thị trường cá tra sôi động hơn khi các nhà máy gia công thực hiện nhiều hợp đồng bắt cá ngoài, trong khi nguồn cung không còn nhiều. Đồng thời, nhu cầu nhập khẩu cá tra ở những thị trường lớn đang có dấu hiệu phục hồi trở lại sau một thời gian dài trầm lắng.

Về ngành tôm, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng mạnh đến ngành hàng này khi hoạt động kinh doanh dịch vụ ẩm thực giảm 80-90%. Vào những tháng cuối năm, thị trường tôm có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn chậm.

Theo dự báo của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam quý IV-2020 sẽ đạt khoảng 2,3 tỷ USD, giảm nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tôm tăng 9% đạt 1,1 tỷ USD, cá tra đạt 365 triệu USD, các mặt hàng hải sản đạt khoảng 854 triệu USD. Với dự báo này, xuất khẩu thủy sản năm 2020 đạt 8,23 tỷ USD, giảm 4% so với năm 2019.

Dự báo, trong thời gian tới, xuất khẩu cá tra có nhiều tín hiệu tích cực khi trong tháng 9-2020, xuất khẩu cá tra tới Mỹ, Anh, Brazil tiếp tục tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2019. Đáng chú ý nhất là xuất khẩu cá tra tới Trung Quốc đã tăng 5,4% về lượng so với cùng kỳ năm 2019.

Đồng thời, đối với thị trường lớn có tính ổn định cao như EU trong những tháng cuối năm 2020, nhu cầu nhập khẩu cá tra sẽ tăng trở lại. Các thị trường tiềm năng như Nga cũng sẽ tăng. Ngoài ra nhóm thị trường lớn như ASEAN và Nam Mỹ cũng sẽ có nhu cầu tiêu dùng mặt hàng này vào giai đoạn cuối năm 2020 tăng.

Riêng về thị trường Trung Quốc, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc đang có kết quả phục hồi mạnh trong hai tháng gần đây. Các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam xuất khẩu tới Trung Quốc cũng đang tăng trở lại do nhu cầu tiêu dùng ở thị trường này tăng trở lại.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, trong những tháng cuối năm 2020, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam nên đẩy mạnh xuất khẩu hơn nữa thủy sản tới Trung Quốc, tập trung ở những mặt hàng đang có nhu cầu cao như: Cá cơm khô, tôm hùm sống, tôm đông lạnh, cá tra và chả cá./.

