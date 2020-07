tin vắn trong nước

An Giang: Ngăn chặn tình trạng nhập lậu lợn

Do giá lợn trong nước khá cao, nguồn lợn cung chưa đủ cầu cho nên tình trạng buôn lậu lợn tại biên giới tây nam vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, điểm nóng tập trung ở huyện biên giới An Phú (An Giang).

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, Đoàn Bình Lâm đã ký công văn đề xuất Sở NN và PTNT tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng trên địa bàn huyện An Phú tăng cường kiểm soát việc nhập lậu lợn. Theo UBND huyện An Phú, lượng lợn nhập lậu đi qua địa bàn huyện An Phú trung bình từ 200 đến 300 con mỗi ngày, đêm, nguyên nhân do giá lợn hơi của Việt Nam chênh lệch cao so với giá lợn hơi ở Cam-pu-chia. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện An Phú thiết lập chốt kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển lợn trên địa bàn huyện; yêu cầu Sở NN và PTNT tỉnh phối hợp các cơ quan chức năng trong việc xử lý trường hợp nhập lậu lợn, sản phẩm từ lợn tại khu vực biên giới. UBND tỉnh yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường kiểm soát, hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập lậu lợn qua biên giới. UBND tỉnh yêu cầu, trường hợp bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp phải tiêu hủy ngay; đề nghị Sở Tài chính chủ động bố trí nguồn kinh phí kịp thời hỗ trợ các huyện tiêu hủy lợn nhập lậu.

Bình Định: Khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân vùng biên giới biển

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã tổ chức đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và nhân dân các xã biên giới biển. Theo kế hoạch, từ ngày 13 đến 17-7, Đoàn Quân y của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định sẽ phối hợp các phòng khám quân y kết hợp của các đồn biên phòng địa bàn và các cơ sở y tế trên địa bàn đóng quân để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân gia đình liệt sĩ, thương binh, hộ nghèo đặc biệt khó khăn và các hộ đăng ký tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đoàn sẽ khám, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 450 người với số tiền hơn 40 triệu đồng. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân các xã biên giới biển nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn an ninh biên giới biển. Đây là những việc làm ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ những người anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc./.

Theo nhandan.com.vn